СВО и санкции не уничтожили российскую экономику – ВВП растет, безработица падает – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
19.03.2024 17:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика


Спецоперация и западные санкции не оказали негативного влияния на экономику России – она растет, безработица падает, а доходы населения почти вернулись к «докризисному» уровню 2013-го года.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил экономический и политический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спецоперация и западные санкции не оказали негативного влияния на экономику России – она растет,...

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«Экономика развивается достаточно динамично – у людей есть работа, безработица находится на исторически низких показателях – 3,5%, ВВП в прошлом году вырос на 3,6%, в первые месяцы 24-го года рост ВВП в России 4,5%. Реальные зарплаты растут, реальные располагаемые доходы населения вышли почти на уровень 13-го года.

То есть, составили уже 98% от уровня 13-го года. Ну, как бы, массовой мобилизации нет, в основном армия пополняется за счет контрактников, запрета на выезд из страны нет, особого потока беженцев нет, большого количества жертв среди мирного населения нет», – заключил Кущ.

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