«СВО идет по плану. На очереди – Николаев, Одесса и Киев» – Журавко

22.07.2022  22:46 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 1209
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Ход событий на Украине для спецоперации складывается как нельзя лучше, учитывая, что её проведение не поставлено на военные рельсы.

Об этом в эфире программы «Политотдел» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ход событий на Украине для спецоперации складывается как нельзя лучше, учитывая, что её проведение...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Я не военный стратег, я не Шойгу, я не Владимир Путин. Крови много прольется, но Николаев будет освобожден, Одесса будет освобождена, Киев в ближайшее время тоже будет освобожден. Как в народе говорят: «Не надо трогать мишку косолапого, который в берлоге спит». Не тычьте туда палочкой. В один прекрасный день они дотыкаются, это я говорю по-простому», – заявил Журавко.

Он отметил, что освобожденных территорий от нацистской украинской власти становится все больше, на которых уже восстановлен порядок.

«Спецоперация на сегодняшний день, считаю, идет нормально, как говорит Путин, по плану. Для меня со стороны, как обычного человека, она идет нормально. В некоторых позициях она идет очень прекрасно. Самое главное, что медленно, уверенно – территорий становится все больше и больше. Вот они рассказывают, а у нас-то территорий все больше становится. А порядка больше становится? Больше. Да, есть какие-то проколы, просчеты, но извините, это спецоперация, войны-то на самом деле нет», – добавил экс-депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть