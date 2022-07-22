«СВО идет по плану. На очереди – Николаев, Одесса и Киев» – Журавко

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Новости Украины

Ход событий на Украине для спецоперации складывается как нельзя лучше, учитывая, что её проведение не поставлено на военные рельсы.

Об этом в эфире программы «Политотдел» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не военный стратег, я не Шойгу, я не Владимир Путин. Крови много прольется, но Николаев будет освобожден, Одесса будет освобождена, Киев в ближайшее время тоже будет освобожден. Как в народе говорят: «Не надо трогать мишку косолапого, который в берлоге спит». Не тычьте туда палочкой. В один прекрасный день они дотыкаются, это я говорю по-простому», – заявил Журавко.

Он отметил, что освобожденных территорий от нацистской украинской власти становится все больше, на которых уже восстановлен порядок.

«Спецоперация на сегодняшний день, считаю, идет нормально, как говорит Путин, по плану. Для меня со стороны, как обычного человека, она идет нормально. В некоторых позициях она идет очень прекрасно. Самое главное, что медленно, уверенно – территорий становится все больше и больше. Вот они рассказывают, а у нас-то территорий все больше становится. А порядка больше становится? Больше. Да, есть какие-то проколы, просчеты, но извините, это спецоперация, войны-то на самом деле нет», – добавил экс-депутат.