СВО может затянуться до 2035 года – украинский эксперт  

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Специальная военная операция в Донбассе может затянуться более чем на десять лет.

Об этом в эфире интернет-канала «Да, это так» заявил военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политическое руководство РФ, а конкретно Путин, принял решение вести войну до победного конца. Это означает, что война не закончится в 2023 году. Самое близкое, когда она может закончиться – это в декабре 2024 года. В ноябре 2024 года выборы в Штатах, потом у Путина, потом инаугурация в Штатах где-то 20 января. И где-то в феврале 2025 года – это минимум, когда может закончиться то, что происходит. А максимум – это 2030-2035 год», – сказал он.

Олег Стариков подчеркнул, что украинской экономике, а также западным хозяевам Киева, необходимо готовиться к очень тяжёлым испытаниям.

«Поэтому нам необходимо долгосрочное планирование, чтобы это всё выдержать. Чтобы выдержала экономика страны, и западные партнёры продолжили нам помогать. И чтобы общество ждало. Потому что некоторые у нас рассказывают, что война закончится через две-три недели, на следующий месяц, и тому подобное», – резюмировал эксперт.