СВО на Украине и бывшая Югославия: Всё больше параллелей

Алексей Топоров.  
09.12.2025 14:34
  (Мск) , Баня-Лука
Просмотров: 340
 
Балканы, Дзен, Донбасс, НАТО, Политика, Украина, Хорватия


Хорватия не будет признавать новые границы России, заявил премьер Андрей Пленкович в ходе лекции во Французском институте международных отношений (IFRI).

«Границы нельзя менять силой, и важно, чтобы Украина получила постоянные гарантии безопасности», – сказал он, призвав ЕС «адаптировать промышленность, чтобы идти в ногу с противником, который поставил свою экономику на службу войне».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.


Лукавство Пленковича заключается в следующем: в 1991 году сепаратистская Хорватия силой поменяла границы суверенной Югославии, заявив о своей независимости.

А после Загреб не дал сделать то же столкнувшимся с национальным гнётом хорватским сербам, провозгласившим Республику Сербская Краина, которая была уничтожена в 1995 хорватским блицкригом при поддержке Запада.

Тогда Белград не вмешался, чтобы спасти сербскую республику в Хорватии, но спустя почти тридцать лет аналогичная ситуация сложилась на Украине, где Москва вмешалась, поддержав русские республики Донбасса, и начала СВО.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить