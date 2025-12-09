Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Хорватия не будет признавать новые границы России, заявил премьер Андрей Пленкович в ходе лекции во Французском институте международных отношений (IFRI).

«Границы нельзя менять силой, и важно, чтобы Украина получила постоянные гарантии безопасности», – сказал он, призвав ЕС «адаптировать промышленность, чтобы идти в ногу с противником, который поставил свою экономику на службу войне».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Лукавство Пленковича заключается в следующем: в 1991 году сепаратистская Хорватия силой поменяла границы суверенной Югославии, заявив о своей независимости.

А после Загреб не дал сделать то же столкнувшимся с национальным гнётом хорватским сербам, провозгласившим Республику Сербская Краина, которая была уничтожена в 1995 хорватским блицкригом при поддержке Запада.

Тогда Белград не вмешался, чтобы спасти сербскую республику в Хорватии, но спустя почти тридцать лет аналогичная ситуация сложилась на Украине, где Москва вмешалась, поддержав русские республики Донбасса, и начала СВО.