СВО нужно завершить до 2024 года – Третьяков

Политический срок окончания операции на Украине – 2024-й год.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Третьякова, в этом году будут проходить выборы президента России, поэтому важно завершить активные действия до того.

«Кое с чем хотел бы поспорить, и прежде всего, с тезисом о том, что это надолго. Насколько надолго – можно спорить, операция как таковая, тем более, что не совсем ясны на данный момент географические ее границы. Но понятное дело, что ни Великобританию, ни Францию, ни Бельгию мы не собираемся завоевывать – они нам не нужны», – сказал эксперт.

«Но не надо забывать, что помимо всего прочего, мир и наша страна живут и по политическому календарю. 24-й год, начало 24-го года – очередные выборы президента России. Я не буду гадать, кто, что и как, но политический рубеж – вот этот.

Не учитывать при планировании военных действий это нельзя. А что такое начало 24-го года? Это все, 22-й уже заканчивается, это один год остался, следующий год, плюс месяц-два максимум. Это о всякого рода сроках», – заявил Третьяков.