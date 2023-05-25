СВО очистит российское общество от «ждунов» – Юхин

«Ждунов» на новых территориях РФ еще достаточно много, но по мере вовлечения в мирную жизнь по российским стандартам их становится меньше. К тому же, активно работают спецслужбы, предотвращая диверсии и теракты.

Об этом в эфире канала «НТС» сообщил писатель, политтехнолог Сергей Юхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, проявляться им тяжело, потому что действуют наши спецслужбы. Давайте скажем честно, что даже в Крыму и Севастополе подобные «ждуны» есть. Выявляют людей, которые работают на ГУР МО Украины, которые совершают теракты, особенно на железной дороге, в Крыму несколько таких терактов было. Это существует. Находятся идиоты даже в российской глубинке на континенте, которые то ли маргиналы, то ли неуравновешенные люди, то ли противники нашей государственности. Такое бывает, их процент незначительный, и с ними борются эффективно наши спецслужбы, – отметил Юхин. – Такое есть, конечно, в новых регионах, и их больше. Самые активные проукраинские деятели уехали, но кто-то, естественно, остался. Находят схроны с оружием, происходят тоже диверсии на территории Запорожской области. Но я думаю, что это дело времени. Во-первых, становится меньше из-за работы спецслужб. Мирная жизнь всё-таки не позволяет основной массе негативно относиться к России, или массовое получение российских паспортов, переход на социальное обеспечение по российским стандартам. Поэтому всё рано или поздно закончится. Останется пара-тройка человек, которых всё равно выявят и накажут по всей строгости закона».

По словам обозревателя, помощь в выявлении сторонников укронацистов оказывают сознательные граждане, поскольку не все чаты и сообщества попадают под мониторинг спецслужб.

«Конечно, ждуны есть, есть чаты, где общаются, и их, безусловно, отслеживают. К тому же, пользуясь случаем, хотел призвать всех жителей российских регионов – и новых регионов, и старых, в том числе Севастополя и Крыма, сообщать, если они видят где-то подобные сообщения, лживые, панические, фейки – в соответствующие органы. Потому что эта помощь народа, самих жителей, она очень важна. Потому что ресурсы наших контрразведчиков, нашей службы безопасности, не безграничны. Мы не можем за каждым поставить наблюдателя, поэтому помощь важна», – отметил Юхин.

Он пояснил, что недоверие к власти и протестные настроения воспитывались несколько десятков лет, поэтому СВО стала провокацией, чтобы активизировать хронические недуги общества и выработать иммунитет.

«Западная пропаганда появилась не вчера и даже не 9 лет назад, после исторического референдума и возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Всё было гораздо раньше. Эта тотальная пропаганда промывала более 30 лет мозги нашим жителям, нашим соотечественникам, создавая раскол между властью и народом. Вы же помните прекрасно: можно любить Родину, но быть против режима. Причем, неважно, кто там во власти, Путин или кто-то другой. Главное, чтобы ты был против этой нехорошей власти. И столько много сделано, столько грязи и идиотизма вылито на наших соотечественников, что, естественно, это дало определённые ростки, – считает обозреватель. – Выросло несколько поколений, которые не умели Родину любить, и СВО позволяет нам наконец-то освободиться от этого морока и ужаса, который в нас воспитывали, стать настоящими гражданами и сплотиться вокруг флага, вокруг нашей большой исторической идеи: во-первых, вернуть свои территории, и, во-вторых, стать нацией, защищающей справедливость, нацией справедливой и традиционной. Это большие задачи, и я думаю, что в ходе СВО это только начало осуществляться».