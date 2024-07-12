СВО отсеяла военнослужащих, не нужных армии – ветеран СВО

СВО отсеяла лишних людей с воинской службы, потому что одно дело ездить в командировки на Кавказ, другое – выполнять задачи на линии боевого соприкосновения.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал ветеран СВО с позывным «Сандал», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди пошли туда неподготовленные в большинстве своем. Я видел таких ребят: кто-то играл в войнушки у себя в голове, а когда пришла пора выполнять свои обязанности, они уже начали тушеваться. Одно дело видеть это на экране, схватить стяг и бежать, орать, что я могу, а другое дело – показать это «я могу». И много таких людей было, которым нужно искать новое место», – отметил он.

По его словам, одно дело, когда человек готовил себя сознательно к военной карьере и был готов выполнять свои обязанности, другое – когда человек пришел за заработком.

«Почему-то люди думали, что они туда поедут, получат деньги, и всё будет хорошо, их ничего не коснётся. Многие были уверены в этом, и поэтому у них всё с ног на голову переворачивается, что же, как же дальше? Бывает, что ноги, руки оторвало, и люди начинают загоняться. А надо посмотреть на такого же, как ты. В госпитале со мной парнишка лежал без обеих рук. Я ещё на протезе не ходил, и прохожу мимо него, говорю: слушай, ты что воинскую честь не отдаешь? А он отвечает: когда мимо меня строевым шагом пройдёшь, тогда выполню. Да, это чёрный юмор, но он подбадривает и не даёт уходить в себя. И этот 20-летний парень держится, занимается в спортзале. Я на силовых тренажёрах, а он на беговой дорожке», – пояснил боец.

Он добавил, что в первые 3-4 месяца СВО со службы уволились те, кто пришел за «длинным рублем». Большинство нашли себя в бизнесе. «Сандал» решил поступать в КФУ на реабилитолога, используя свою льготу ветерана СВО. И в дальнейшем помогать на профессиональной основе становиться на протезы таким же бойцам, как он сам. А для души мечтает открыть барбершоп, поскольку на фронте стрижка сослуживцев стала его вторым призванием.