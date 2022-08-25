СВО перешла в антиколониальное восстание против Запада

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Новости Украины

В ходе спецоперации на Украине Россия отстаивает интересы подавляющего большинства планеты.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит московский адвокат Дмитрий Аграновский.

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«XXI век уже не будет веком Европы и США. Он будет веком Азии, Африки и Латинской Америки. И Россия в эту компанию вписывается как нельзя лучше. На днях я читал в американском журнале The Washington Examiner статью обозревателя Тома Рогана, в которой говорится о том, что санкции против России не достигают успеха, потому что большинство стран не хочет их соблюдать», – пишет Аграновский в «Независимой газете».

В вышеназванной публикации Роган относительно «продолжающегося уважения Индии к России» и того, что Дели «продолжает обеспечивать Москву ключевым источником иностранного капитала и престижа».

«Действительно, отчего такое «странное» уважение? Может быть, оттого, что Россия, в отличие от Великобритании, во времена восстания сипаев в XIX веке индусов к пушкам не привязывала, а в XX и вовсе помогла сбросить колониальное ярмо? Именно отсюда проистекает «странное» для Запада уважение к России и не менее «странное» для них сочувствие к России. У абсолютного большинства стран есть обиды на Запад — кого-то «белые господа» веками держали в колониальном рабстве, кого-то просто грабили, отбирая богатства и территории. Да и сейчас Запад продолжает вести себя по отношению к большинству стран мира как слон в посудной лавке, да еще с совершеннейшим высокомерием не по мозгам, не понимая, что мир уже давно не тот и в нынешнем мире большинство давно уже себя чувствуют людьми, а не рабами «господ колонизаторов», – отмечает автор.

Он подчеркивает, что полностью разделяет цели и задачи, поставленные СВО на Украине.

«Но в результате наша операция вышла далеко за пределы Украины, прежде всего в политическом смысле, и превратилась во всемирное восстание против неоколониализма. Именно поэтому настоящее мировое сообщество, большинство стран мира, смотрит на нас или с тайным, или с явным сочувствием. Я абсолютно уверен, что мы в любом случае выстоим в сегодняшнем противостоянии с Западом. Но насколько разумно находиться в таком лобовом противостоянии в одиночку, при том что объективно мы защищаем интересы практически 9/10 человечества, их право на справедливость и равноправие с Западом? Необходимо смело и решительно искать себе союзников и друзей, формировать новые экономические, политические и даже военные блоки. Само время объединяет мир в новый Антиколониальный Интернационал!», – резюмирует Аграновский.