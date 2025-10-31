СВО поможет преодолеть глобальный системный кризис без обмена ядерными ударами – политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Через три-пять лет у Запада может не остаться ресурсов на продолжение войны, и они будут вынуждены пойти на переговоры.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Как у всякой разрушающейся системы, ресурсы Запада исчерпываются с нарастающей скоростью. Они исчерпываются значительно быстрее, чем изначально предполагали его лидеры. Поэтому вариант проигрыша войны на истощение в ближайшие 3-5 лет для Запада является весьма вероятным», – сказал Ищенко.

По его мнению, Украина – выгодное для России поле боя, на котором Москва может дождаться истощения ресурсов Запада.