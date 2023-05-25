СВО пошла не по плану с первых дней, – Участник похода на Киев

Владимир Гладков.  
25.05.2023 07:38
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня


Операция по освобождению Киева от бандеровцев в самом начале СВО провалилась, в том числе, из-за плохой организации и коррупции в российский армии.

Об этом на встрече с читателями в издательстве «Листва» заявил бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев, участвовавший как рядовой в СВО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Операция по освобождению Киева от бандеровцев в самом начале СВО провалилась, в том числе,...

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По словам Губарева, уже спустя три дня колонны российских войск начали подвергаться успешным атакам украинской стороны.

«То, что сзади враги, я понял чуть позже, где-то спустя три-четыре дня [начала СВО]. Мы заходили второго марта, в Чернобыльской зоне, я насчитал шесть сожжённых колон наших.

Потом они взорвали мосты, и образовалась пробка в две тысячи машин – танки, БТР, КамАЗ, Урал. Британцы потом сверху сняли, и весь мир ужаснулся. Почему мы не двигались? Потому что начали искать понтонные мосты, а оказалось, что их нет – сп**дили. Из-за этого мы на неделю задержались.

А потом понтоны привезли, начало всё двигаться. Потом – приказ об отходе, и мы ушли, точно так же, организованными колоннами. Дня четыре мы выходили», – описал Губарев события от начала СВО до «жеста доброй воли» после переговоров в Стамбуле.

Он подчеркнул, что, несмотря на провал планировщиков СВО, российские солдаты сражались героически, и их подвиг не должен быть забыт.

«Гостомель и Ирпень – это славные страницы русского оружия. Хоть там и была мясорубка, спецвойска кинули на задачи штурмовой пехоты, они понесли тяжёлые потери. Но это однозначно героические истории русского оружия. Они должны быть вписаны в историю, ребята сражались абсолютно героически», – подытожил доброволец.

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