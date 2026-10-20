Удары по украинским дата-центрам не лишат противника интернета, но обрушат мобильную связь и телевидение – и нарушат информационную целостность государства.

Об этом на канале «Клуб народного единства» заявил экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пошли удары по дата-центрам, мы попали порядка по 20, по некоторым – не в первый раз. И нужно продолжать, потому что по некоторым данным, у них от 35 до 50 дата-центров, надо все находить и добивать.

Конечно, пока есть «Старлинк», интернет у них будет. Но вот мобильной связи они могут лишиться, это важно. И телевидение у них уже моргает, и радио пострадает. То есть, разрушается информационная связанность страны», – сказал Казаков.