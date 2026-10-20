СВО приближается к кульминации – Казаков

Максим Столяров.  
20.10.2026 16:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 5277
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Интернет, Общество, Политика, Россия, Связь, Спецоперация, Украина


Удары по украинским дата-центрам не лишат противника интернета, но обрушат мобильную связь и телевидение – и нарушат информационную целостность государства.  

Об этом на канале «Клуб народного единства» заявил экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по украинским дата-центрам не лишат противника интернета, но обрушат мобильную связь и телевидение...

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«Пошли удары по дата-центрам, мы попали порядка по 20, по некоторым – не в первый раз. И нужно продолжать, потому что по некоторым данным, у них от 35 до 50 дата-центров, надо все находить и добивать.

Конечно, пока есть «Старлинк», интернет у них будет. Но вот мобильной связи они могут лишиться, это важно. И телевидение у них уже моргает, и радио пострадает. То есть, разрушается информационная связанность страны», – сказал Казаков.

Он подчеркнул, что усиление ударов не только по украинским дата-центрам, но и по складам и энергетике очень похоже на финал войны.

«Когда я на всё это смотрю, у меня складывается чёткое впечатление, что это кульминационная история, которая должна выйти на определённый последний аккорд, уже с ударными. Наверное, это оно и есть», – добавил он.

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