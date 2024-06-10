СВО рассматривать как Крымскую войну-2: мерзавцам вынести «приговор Достоевского» – Мащенко

Любовь Смирнова.  
10.06.2024 17:49
  (Мск) , Ялта
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, История, Крым, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


СВО на Украине можно рассматривать как Вторую Крымскую войну. Её так осмысливают, в том числе, и на Западе, даже – в первую очередь.

Такое мнение озвучил на «Соловьёвских чтениях» Александр Мащенко, директор Института медиакоммуникаций Крымского федерального университета им. Вернадского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

СВО на Украине можно рассматривать как Вторую Крымскую войну. Её так осмысливают, в том...

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«Вот, несколько параллелей: и Крымская война, и СВО начинались как региональные конфликты – в первом случае между Россией и Турцией, во втором – между Россией и Украиной. И Крымская война, и СВО переросли в более масштабные военные конфликты. Крымскую называют «нулевой мировой», поскольку боевые действия велись не только на полуострове, но и на Кавказе, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Азовском, Белом и Баренцевом морях, на Камчатке. СВО вскоре после своего начала тоже превратилась в столкновение между Россией и коллективным Западом, с риском перерастания в новую мировую войну», – отметил Мащенко.

В обоих случаях расширение конфликта, по словам эксперта, произошло из-за стремления ведущих мировых держав вмешаться и сдержать Россию. В Крымской войне это сделали Великобритания и Франция, в Специальной военной операции – США и их союзники по НАТО.

«Великобритания и Франция спровоцировали Турцию объявить войну России, пообещав ей поддержку. США похожим образом провоцировали Украину. В одиночку ни тогдашняя Турция, ни нынешняя Украина для России не были противниками. В Крымской войне Россия одна воевала против ведущих мировых держав того времени.

Сегодня во время Специальной военной операции история во многом повторяется: не выпускать Россию из войны, изо всех сил бороться против всяких запоздалых попыток русского правительства, когда оно уже осознало опасность начатого дела, отказаться от своих первоначальных планов, непременно продолжать и продолжать войну, расширяя её географический театр – вот, что стало лозунгом Западной коалиции. Примерно такого же лозунга придерживаются в нынешней Второй Крымской войне, которая скрывается формулой специальной военной операции», – подчеркнул Мащенко.

Обозреватель напомнил, что Великобритания рассматривала Россию как своего главного геополитического соперника, против которого велась, так называемая, «большая игра». Сегодня цели коллективного Запада, в сущности, все те же: разделить РФ на несколько марионеточных проамериканских государств. При этом – как в ходе Крымской войны, так и в СВО с нашей стороны имели место ошибки и недооценка противника. И сама фраза «шапками закидаем неприятеля» родилась в Крыму в сентябре 1854 года, а Лев Толстой в «Песне про сражение на реке Чёрной 4 августа 1855 года» писал: «чисто писано в бумаге, да забыли про овраги, как по ним ходить».

«Ошибки, в том числе шапкозакидательские, связанные с тем, что забыли о многих оврагах, допущены в ходе проведения спецоперации, и сегодня очевидны. И было бы неправильно закрывать на них глаза. Блицкрига не получилось, и мы оказались втянуты в тяжёлую изнуряющую войну на истощение с коллективным Западом, который для ослабления, а ещё лучше – уничтожения России, готов воевать до пресловутого последнего украинца.

Ещё один нюанс: во время Крымской войны некоторые русские генералы радовались успехам оружия союзников и поражению наших. Достоевский это называл «болезнью, обуявшей   цивилизованных русских». И дополнял свой тезис известной евангельской притчей о бесах, которые вошли в стадо свиней.

«Россия выблевала вон эту пакость, которою ее окормили, и, уж конечно, в этих выблеванных мерзавцах не осталось ничего русского», – всё, что написал писатель, звучит приговором не только его современникам, но и нашим», – подытожил Мащенко.

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