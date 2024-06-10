СВО рассматривать как Крымскую войну-2: мерзавцам вынести «приговор Достоевского» – Мащенко

СВО на Украине можно рассматривать как Вторую Крымскую войну. Её так осмысливают, в том числе, и на Западе, даже – в первую очередь.

Такое мнение озвучил на «Соловьёвских чтениях» Александр Мащенко, директор Института медиакоммуникаций Крымского федерального университета им. Вернадского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, несколько параллелей: и Крымская война, и СВО начинались как региональные конфликты – в первом случае между Россией и Турцией, во втором – между Россией и Украиной. И Крымская война, и СВО переросли в более масштабные военные конфликты. Крымскую называют «нулевой мировой», поскольку боевые действия велись не только на полуострове, но и на Кавказе, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Азовском, Белом и Баренцевом морях, на Камчатке. СВО вскоре после своего начала тоже превратилась в столкновение между Россией и коллективным Западом, с риском перерастания в новую мировую войну», – отметил Мащенко.

В обоих случаях расширение конфликта, по словам эксперта, произошло из-за стремления ведущих мировых держав вмешаться и сдержать Россию. В Крымской войне это сделали Великобритания и Франция, в Специальной военной операции – США и их союзники по НАТО.

«Великобритания и Франция спровоцировали Турцию объявить войну России, пообещав ей поддержку. США похожим образом провоцировали Украину. В одиночку ни тогдашняя Турция, ни нынешняя Украина для России не были противниками. В Крымской войне Россия одна воевала против ведущих мировых держав того времени. Сегодня во время Специальной военной операции история во многом повторяется: не выпускать Россию из войны, изо всех сил бороться против всяких запоздалых попыток русского правительства, когда оно уже осознало опасность начатого дела, отказаться от своих первоначальных планов, непременно продолжать и продолжать войну, расширяя её географический театр – вот, что стало лозунгом Западной коалиции. Примерно такого же лозунга придерживаются в нынешней Второй Крымской войне, которая скрывается формулой специальной военной операции», – подчеркнул Мащенко.

Обозреватель напомнил, что Великобритания рассматривала Россию как своего главного геополитического соперника, против которого велась, так называемая, «большая игра». Сегодня цели коллективного Запада, в сущности, все те же: разделить РФ на несколько марионеточных проамериканских государств. При этом – как в ходе Крымской войны, так и в СВО с нашей стороны имели место ошибки и недооценка противника. И сама фраза «шапками закидаем неприятеля» родилась в Крыму в сентябре 1854 года, а Лев Толстой в «Песне про сражение на реке Чёрной 4 августа 1855 года» писал: «чисто писано в бумаге, да забыли про овраги, как по ним ходить».

«Ошибки, в том числе шапкозакидательские, связанные с тем, что забыли о многих оврагах, допущены в ходе проведения спецоперации, и сегодня очевидны. И было бы неправильно закрывать на них глаза. Блицкрига не получилось, и мы оказались втянуты в тяжёлую изнуряющую войну на истощение с коллективным Западом, который для ослабления, а ещё лучше – уничтожения России, готов воевать до пресловутого последнего украинца. Ещё один нюанс: во время Крымской войны некоторые русские генералы радовались успехам оружия союзников и поражению наших. Достоевский это называл «болезнью, обуявшей цивилизованных русских». И дополнял свой тезис известной евангельской притчей о бесах, которые вошли в стадо свиней. «Россия выблевала вон эту пакость, которою ее окормили, и, уж конечно, в этих выблеванных мерзавцах не осталось ничего русского», – всё, что написал писатель, звучит приговором не только его современникам, но и нашим», – подытожил Мащенко.