Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

СВО России на Украине удивила всех военных экспертов в мире.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Любая война уникальна. Попытки обрисовать облик следующей войны не всегда оказываются удачными. Нынешняя ситуация на Украине поставила всех наблюдателей перед фактом, что реальная война очень сильно отличается от того, что им виделось. Многие говорят, что это не война будущего, а война прошлого.

Но эта война не является калькой Первой Мировой войны. Потому что присутствует совершенно другая геополитическая, стратегическая, технологическая ситуация, психологический настрой. Эта война всех удивила и продолжает удивлять на уровне тактики и стратегии на поле боя. Я думаю, что мы еще много увидим такого, что мало кто ожидал», – сказал Тренин.