СВО с открытым финалом. Сменится ли год несбывшихся надежд годом великого перелома?

Накануне годовщины СВО приходится констатировать весьма печальное: в политическом и военном плане всё выглядит так, что спецоперация в первоначальной задумке провалилась. Вместо нее Россия поневоле втянулась в большую войну с совершенно другим характером задач, несравнимо более высокой ценой победы, неясными перспективами и горизонтами завершения.

Для тех, кому такая формулировка покажется чересчур жесткой или неоправданной, уточню: под «провалом» обычно имеют в виду соотнесение достигнутого результата с изначально декларируемыми целями и задачами. Иначе говоря, все сводится к известной формуле: Заказывали? Получайте! Получили? Распишитесь.

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Дежурная таблетка для памяти не даст соврать: как мы помним, на старте СВО к Украине был выдвинут ряд требований, среди которых денацификация, демилитаризация, нейтральный статус, демонтаж русофобского законодательства и политических практик, признание российского Крыма и независимости ЛНР и ДНР, и еще так, по мелочи. Стоит ли говорить, что по итогам года активных боевых действий эти цели достигнуты меньше, чем никак?

Понятно, что указанные цели в течение года, по ходу пьесы, активно уточнялись и ревизовались по схеме «А упало, Б пропало…». Так, уже в Стамбуле из перечня тихо исчезла денацификация. А потом выяснилось, что и демилитаризироваться Киев не желает. Более того, в Киеве под это нежелание еще и подвели законодательную основу, запретив самим себе отклоняться от курса на вступление в НАТО. Иначе говоря, у Зеленского отрезали пути к отступлению, чтобы значит, не поддаваться искушению. Теперь, чтобы пойти на российские условия, киевским придется нарушить собственную Конституцию. А это, знаете, ой как нелегко.

Нет, конечно, НАТО не горит желанием в обозримой перспективе принимать в свой состав Украину. Не про каким-то принципиальным соображениям или из-за несоответствия Киева неким «стандартам», о которых все говорят. Это все туфта. Причина в том, что НАТО изначально не рассматривало Украину как потенциального члена. А только и исключительно как плацдарм. Удобный тем, что позволяет воевать с Россией, формально не вступая в эту войну самим.

Однако и уходить с этого плацдарма НАТО тоже не собирается. В озвученных планах- помощь в создании и вооружении мощной армии у границ России – чтобы эту самую Россию «сдерживать». И все это – в рамках «гарантий безопасности» киевскому режиму. «Меморандум Макфола-Ермака» еще не забыли, надеюсь? Вот это оно и есть. Такая вот демилитаризация получается интересная. И такой разбор можно сходу устроить по любому из пунктов повестки.

Основная проблема с СВО ведь в чем состоит? Если суммировать вал критики, несложно заметить, что ее вызывает по большей части не ЧТО делается, а КАК это делается. И во вторую голову – непонимание того, ЗАЧЕМ это делается. И есть стойкое подозрение, что понимания конечных целей нет ни у кого, включая высокое начальство. И все сводится к надеждам ситуативно вырулить на какой-то устраивающий вариант, а уж затем подвести под него объяснительную базу задним числом.

Иначе говоря, правы те парадоксальные шутники, которые говорят, что о целях СВО мы узнаем лишь тогда, когда эти цели будут достигнуты.

Украинское и западное кривые зеркала формируют далекий от реальности образ демонического Путина, которого хлебом не корми, дай ввязаться в какую-нибудь авантюру. Между тем, реальный Путин, если рассматривать все его действия за последние 20 лет, это образец гиперосторожности, когда, даже с перезревшими и необходимыми решениями тянут до последнего, в надежде что до применения крайних мер, все таки, не дойдет. Реальный Путин – это «семь раз отмерь, один отрежь». А в кадровой политике – отсутствие решительных оргвыводов по принципу «кто нагадил – тому и убирать».

Зуб даю, что российское начальство хотело совсем не того, что в итоге получилось. Хотели по- быстрому, без шума и пыли решить украинскую проблему, поставив во главе своего человечка и мы даже знаем его имя-фамилию. Но вышло как вышло. По заветам Черномырдина.

Конечно, некоторые успехи за год СВО отрицать нельзя. Тот же сухопутный приазовский коридор в Крым. Новые территории, опять же. Только это все не победа. И даже не намек на нее. А некое промежуточное решение, на подвешенный статус которого прямо указывают незакрытые границы этих самых новых территорий, фактически являющиеся линией фронта частью в голой степи частью среди плотных городских агломераций.

Для тех, кто сомневается или не понял, повторю еще раз: граница не должна быть линией фронта. Если она ею является, значит, война еще не завершена, и успокаиваться рано. Тем более, что у линии фронта при незавершенных боевых действиях есть такое свойство – обратимость в обе стороны.

Так что эту проблему нужно будет как-то решать. Или ее решат за Россию и не в пользу России наши противники. Нет, конечно, если где то существует план, как закончить войну устойчивым миром на основе того что мы имеем сейчас – я только за. Ведь не в территориях как таковых дело. В конце концов, не важно кому принадлежит Киев, главное, чтобы оттуда не исходила угроза России. Сегодня же все выглядит так, что Россия своими непоследовательными действиями создала себе на ровном месте соседа-врага на неопределенную по времени историческую перспективу.

Плюс к тому – резонные опасения, что пресловутая «заморозка», ставшая уж очень соблазнительной «морковкой» в глазах многих наверху, кто не знает, что делать с пошедшей не по плану СВО и куда ее двигать, а о победе уже и не помышляет, «с огромной степенью вероятности приведет к тому, что на территории Украины будут размещены войска НАТО – и следующая серия боевых действий будет вестись в гораздо более невыгодных для России условиях – красная линия, означающая войну с НАТО будет проходить не по польской границе, а где-то по Днепру. А у Киева никаких ограничений для развития своих боевых действий не будет».

Взятая в кавычки цитата принадлежит историку-архивисту Александру Дюкову, но похожие мысли бродят сейчас в головах очень многих – на пухлый цитатник хватит.

Танцы с бубном вокруг переговоров указывают на то, что Россия и рада бы как-то финализировать пошедший не по плану процесс, контроль над которым был утерян еще весной прошлого года. Но как финализировать, на каких условиях – вот в чем вопрос. Это логика чистой военной победы ясна как вода в горном ручье – условия диктует победитель. А как договариваться с непобежденным врагом, который так и останется врагом с камнем за пазухой и своими враждебными интересами, какую бумажку с ним не подпиши? Откровенно скажу: такая себе задача.

Но что-то решать надо. Возможно, мы услышим что-то новое в предстоящем послании президента. Главное, чтобы это не были никого уже не убеждающие заверения в том, что все идет по плану с опережением графика.

Ввязавшись в такой переплет и выпустив наружу из ящика Пандоры стольких чертей войны, опасно и самонадеянно пускать все на самотек или ждать у моря погоды. Само оно не образуется. Если уж забеременели и пропустили сроки безопасного аборта, надо рожать. А уж роды покажут, что в итоге родится – мышонок, лягушка или какая-то неведомая зверушка.