СВО сформировала власть в Сербии

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СВО России на Украине в значительной мере повлияла на итог президентских и парламентских выборов в Сербии в этом году.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог-балканист Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В следствие событий после 24 февраля силы, ориентированные на Россию в Сербии и Республики Сербской традиционно смогли мобилизовать свой электорат, привести его на избирательные участки и одержать боле убедительную победу, чем до того. Результаты Александр Вучича, который впервые за последние 100 лет два раза подряд победил на президентских выборах в первом туре, тоже стали результатом СВО», – сказал Бондаренко

Кроме того, по его мнению в Сербии очень усилился правый фланг в парламенте.

«Если в предыдущем созыве Народной скупщины было всего три политических силы, то в новом уже представлено 7 политических блоков, а общее количество партий превышает 20 штук. Из них три блока находятся на супер пророссийских позициях, по крайней мере, с декларативной точки зрения. Это движения «Надежда», «Заветники» и «Двери». Прохождение этих сил в парламент стало прямым следствием СВО», – сказал Бондаренко.

Он обратил внимание, что на президентских выборах в Республике Сербской (Босния и Герцеговина) победил Милорад Додик, который оказался единственным из европейских политиков, дважды встречавшимся в текущем году с президентом РФ Владимиром Путиным