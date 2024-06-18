СВО сорвала циничные многомиллиардные планы Чубайса

Елена Острякова.  
18.06.2024 17:58
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Запад, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Анатолий Чубайс в бытность свою новым спецпредставителем президента по отношениям с международными организациями по вопросам устойчивого развития собирался обложить данью весь российский бизнес, занимающийся экспортом.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Анатолий Чубайс в бытность свою новым спецпредставителем президента по отношениям с международными организациями по...

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«На самом деле у Чубайса была предельно циничная позиция. Он был крупным лоббистом введения в России платы за углерод. Он мотивировал это тем, что ЕС планировал тогда ввести трансграничные сборы. Чубайс открытым текстом говорил: давайте мы у себя введем эти сборы, и я бизнесу обойдусь дешевле. Идея была в том, что российский бизнес, который экспортировал в Европу, должен был платить не в Брюссель, а специально созданному органу в России, который занимался бы сбором углеродных платежей.

Чубайс открыто говорил: я более дешевый вариант, но платить все равно придется. Но после событий 2022 года Чубайс уехал в Израиль», – сказал Симонов.

Он пожелал Борису Титову, недавно назначенному на должность Чубайса, «не повторять ошибки предшественника».

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