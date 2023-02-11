СВО спровоцировала биомасса, не пожелавшая говорить «мовой» Бандеры – Фарион

Каждое русское слово, произнесённое на «святых украинских территориях», расширяет на них влияние Владимира Путина.

Об этом в ходе «X Бандеровских чтений» заявила бывшая депутат Верховной рады, националистка и оголтелая русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Именно язык в нашей стране вызывает самые пылкие споры, самые горячие дискуссии и самые абсурдные желания некоторых двуногих существ (или биомассы) не говорить до сих пор языком Степана Бандеры.

Так происходит, потому что мы реально живём в очень больном обществе. Если бы это общество было здоровым, то «Пуйло» не пошёл бы войной, потому что «Пуйло» идёт туда, где у него для этого есть ментальная основа.

Мы построим великое украинское государство тогда, когда на наших святых украинских территориях не будет звучать ни одно московское слово, потому что каждое московское слово на наших территориях – это расширение территории Путина. Русский язык на Украине – это язык захватчика, русский язык на Украине – это язык поражения», – заявила Фарион.