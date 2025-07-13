СВО, Старовойт и Сталин

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Самоубийство бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта напрямую связано с тем, что развязка СВО приближается, а в России реабилитируют лидера СССР Иосифа Сталина. Так считает политолог Марат Баширов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он напоминает, что Старовойт наложил на себя руки после увольнения. Баширов считает, что чиновнику в Кремле не только предъявили доказательства его коррупции, но и ясно дали понять, что уйти от приговора (а это 20 лет) он не сможет. Такая «жестокость» у многих, особенно либералов, вызвала ассоциации со сталинскими репрессиями.

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«Политика Сталина характеризовалась полной нетерпимостью к госизмене, воровству из бюджета, вредительству гос/целям. Сталин казнил самых близких себе соратников, находил их даже в Мексике… История имеет свойство развиваться по спирали. В новых формах и с новыми фамилиями, но каждый модератор своего витка встает перед серьезным выбором решений. СВО близка к эндшпилю. А то, что надо делать дальше – уже требует подготовки, расчистки. Сигнал тем, кто замарал руки в грехе вредительства, послан», – написал Баширов.

Потребность вспомнить Сталина остро ощущается в российском обществе. Волна установления памятников генералиссимусу (около 90) прокатилась по стране перед 80-летием Великой Победы, не миновав даже Москву, где восстановили барельеф со Сталиным на станции метро Таганская. Москвичи сразу же стали возлагать к нему цветы.

Есть и сопротивление этому процессу. Сбор подписей против памятников Сталину инициировала либеральная партия «Яблоко». Ее основатель Григорий Явлинский рассчитывал собрать миллионы авторгафов, но удалось – только 2 тысячи.

В Башкирии же местные националисты из организации «Без кара халык» облили краской недавно установленный бюст вождя в селе Амирово.

Наиболее драматично борьба разворачивается в Вологодской области. Там сначала облпрокуратура потребовала демонтировать памятник на территории дома-музея «Вологодская ссылка», а потом Арбитражный суд вынес соответствующее решение.

Однако губернатор Георгий Филимонов назвал это «странным ажиотажем» и заявил, что памятник «будет стоять» и дальше. Он также поручил правительству проработать вопрос создания еще двух памятников вождю.

Политолог Баширов считает, что Филимонов «фактически перехватил повестку КПРФ», которая неделю назад на съезде назвала «ошибочным и политически предвзятым» доклад Никиты Хрущева «О культе личности» в 1956 г.

«В этой ситуации возникает вопрос: «вологодские эксперименты» – это инициатива федерального центра, который обкатывает их через губернатора?» – интересуется Баширов.

Судя по которым высказываниям авторитетных провластных спикеров, ответ положительный. Так телеведущий Владимир Соловьев недавно предложил запустить два «Посейдона» с разных сторон североамериканского континента, «чтобы радиоактивное цунами образовало Пролив им. тов. Сталина».

«Сталин очень востребован в российском обществе не потому, что люди хотят политических репрессий. Люди, говоря позитивно о Сталине, требуют от российского правительства победить в украинской войне, развивать экономику быстрыми темпами и пожестче с элитой», – пишет политолог Сергей Марков.

«Запрос на сталинизм» фиксирует и эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов. Он предлагает доверить новые репрессии православно-патриотическим силам: