СВО учит весь мир правилам современной войны – укро-боевик
Российско-украинский конфликт диктует всему миру способы и средства ведения современных боевых действий.
Об этом на канале «Мы – Украина» заявил атошник, офицер ВСУ Виталий Литвинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Меня когда-то спросили, можем ли мы считаться самой сильной армией в мире? Я тогда ответил, что самой сильной мы считаться не можем, но самой опытной можем считаться.
И сейчас методы и способы ведения современных боевых действий диктуем мы, и Российская Федерация, которая сейчас применяет огромный спектр вооружения», – сказал Литвин.
«Возьмём Вторую мировую – кровопролитная, очень большая, но по спектру применения вооружения наша война с РФ превышает её в разы. Сейчас применяются дроны, крылатые ракеты, ударные дроны-камикадзе, наземные дроны, искусственный интеллект, приборы ночного видения», – добавил нацист.
Спасибо!
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