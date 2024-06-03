СВО учит весь мир правилам современной войны – укро-боевик

Вадим Москаленко.  
03.06.2024 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российско-украинский конфликт диктует всему миру способы и средства ведения современных боевых действий.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил атошник, офицер ВСУ Виталий Литвинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российско-украинский конфликт диктует всему миру способы и средства ведения современных боевых действий. Об этом...

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«Меня когда-то спросили, можем ли мы считаться самой сильной армией в мире? Я тогда ответил, что самой сильной мы считаться не можем, но самой опытной можем считаться.

И сейчас методы и способы ведения современных боевых действий диктуем мы, и Российская Федерация, которая сейчас применяет огромный спектр вооружения», – сказал Литвин.

«Возьмём Вторую мировую – кровопролитная, очень большая, но по спектру применения вооружения наша война с РФ превышает её в разы. Сейчас применяются дроны, крылатые ракеты, ударные дроны-камикадзе, наземные дроны, искусственный интеллект, приборы ночного видения», – добавил нацист.

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