СВО учит весь мир правилам современной войны – укро-боевик

Российско-украинский конфликт диктует всему миру способы и средства ведения современных боевых действий.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил атошник, офицер ВСУ Виталий Литвинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня когда-то спросили, можем ли мы считаться самой сильной армией в мире? Я тогда ответил, что самой сильной мы считаться не можем, но самой опытной можем считаться.

И сейчас методы и способы ведения современных боевых действий диктуем мы, и Российская Федерация, которая сейчас применяет огромный спектр вооружения», – сказал Литвин.