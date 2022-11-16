«СВО ужесточается – слишком долго «братья» отстреливаются от объятий» – Ищенко

Новости Украины

США мечтает, чтобы конфликт на Украине длился вечно, поэтому ВС РФ остаётся продолжать планомерно наращивать вооружённые силы и средства, чтобы успешно закончить СВО уже в следующем году.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы пытаются использовать этот конфликт – в своих интересах. Они не скрывают того, что они хотят, чтобы он продолжался вечно. Если американцы хотят, чтобы он продолжался вечно, то 30 лет с точки зрения человеческой жизни – это практически вечность. Мы что – хотим американцам сделать подарок? Военный кризис необходимо урегулировать как можно быстрее. Думаю, варианты урегулировать его быстро – есть. Потому что, когда Путин говорил – «мы даже не начинали», мы действительно даже не начинали. Россия в полную силу свои вооруженные силы на Украине не использовала. Не знаю, насколько сейчас она будет использовать в полную силу, но, по крайней мере, постоянные ракетные удары, бомбардировки инфраструктуры жизнеобеспечения украинской, в том числе энергетической, они показывают, что этот рубеж – «мы никого не оккупируем», «никого не убиваем», «просто пришли обняться с братьями», он перейдён. «Братья» слишком долго отстреливались от объятий. А проблему собственной безопасности решать надо – с братьями, без братьев, как угодно. Соответственно, армия переходит к более жёстким действиям с использованием более широкого потенциала вооружений. И с ударами – уже не только по военной, но и по инфраструктуре двойного назначения. В принципе, при нормальном планировании операции, если не случится ничего экстраординарного, и американцам всё-таки не удастся бросить в котёл войны Польшу или ещё кого-нибудь, то закончить на следующий год всё это вполне возможно», – спрогнозировал Ищенко.

По его мнению, показательна решительность российского руководства даже в том, что Херсонскую область принимали в состав РФ, несмотря на то, что практически в то же время командующий СВО Суровикин уже предполагал «непростые решения».

«Практически совпало по времени заявление Суровикина, что по Херсону может приниматься трудное решение, и принятие Херсона в состав РФ. Если бы Херсон хотели просто отдать, тогда зачем принимать в состав РФ? Можно было сказать – они ещё не готовы к референдуму, не хватает людей, не готовы люди. То есть – возможностей «съехать с темы», не принимая Херсон в состав РФ, была куча. Мы что специально сами себе на голову проблему надели? Нет. Значит, когда принимали Херсонскую область, то исходили из того, что да, потом придётся за неё воевать, точно так же, как за Белгородскую, Ленинградскую и любую другую», – сделал выводы политолог.