СВО в России спровоцирует возрождение ОСВ

19.11.2022  14:05 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Россия, Спецоперация, Экономика


Спецоперация должна возродить в России прослойку технической интеллигенции.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спецоперация должна возродить в России прослойку технической интеллигенции. Об этом на пресс-конференции в Москве...

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«До известной степени российская экономика в течение последних лет была экономикой фасадных достижений, в чем мы могли убедиться.

Продолжая мысль президента Владимира Путина, который не так давно сказал, что эта специальная военная операция была нужна хотя бы для того, чтобы понять, в какой ситуации находится наша вся промышленность, оборонная в том числе, могу сказать, что эта специальная военная операция, СВО, может стать прологом к появлению в России нового, СВО родит ОСВ – общество синих воротничков.

Общество синих воротничков, как символ человека квалифицированного труда, представителя технической интеллигенции, которого так не хватает сейчас российской экономике.

Мне кажется, это станет очень важным в ближайшее самое время, и мы находимся накануне эпохи, которая родит культ труда и честного успеха, которого в нашей стране, к сожалению, не было в том виде, в котором он должен быть…», – заявил Бондаренко.

По его мнению, именно «люди честного труда» обеспечат технологическую независимость страны, а не «мобилизационная экономика», которая вряд ли возможна в условиях нынешних рыночных отношений в России.

Тогда наша страна станет альтернативным центром развития, потому что действительно, запрос на такие альтернативные центры есть в самых разных частях мира. Далеко не все хотят видеть в разных вариантах одного Микки Мауса разного цвета кожи, с разным разрезом глаз – и в экономике, и в промышленности, и в культуре – везде», – заявил Бондаренко.

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