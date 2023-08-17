СВО выполнила свою задачу – Лукашенко списал Зеленского

Цели СВО уже выполнены.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно вести себя в отношении России, как это было до войны. Украина будет другая. У власти будут люди более осторожные, умные, хитрые, если хотите.

Толковые люди, которые будут понимать, что соседи – от Бога, с ними нужно выстраивать отношения. И под дудку американцев будущая Украина плясать не будет. Абсолютно убежден, что так думает и Путин», – сказал Лукашенко.