СВО вытащила из бедности депрессивные регионы России – эксперт

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Специальная военная операция, как ни странно, привела к повышению уровня жизни в самых депрессивных регионах России. Мужчины из этих регионов, призванные в рамках частичной мобилизации или отправляющиеся добровольцами в зону СВО, получают высокую зарплату, рискуя жизнями, но их семьи теперь могут позволить себе то, чего не достигли бы при прежнем доходе. Кроме того – там ожили предприятия, давно ожидавшие банкротства.

Об этом в эфире «Радио КП» заявил политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Режим СВО привел к тому, что в очень многих, заведомо бедных регионах – люди, которые пошли воевать, их семьи стали получать деньги, на которые они в принципе не могли рассчитывать, оставаясь в мирных профессиях у себя в регионе. Как раз именно в такие места, в первую очередь, потекли деньги. И самое главное, это не стало предметом общего озлобления, зависти, грызни и так далее. Все люди понимают, что нужное дело делают, жизнью рискуют и вполне правомерно получают больше, чем другие. Поэтому, действительно, с одной стороны падает уровень бедности, а с другой, это не вызывает социального напряжения», – отметил Чадаев.