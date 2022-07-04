СВО взорвала «внутреннюю Украину» столиц – российский писатель

Спецоперация, которую проводит Россия сейчас, вынудила показать свое лицо так называемое «внутриукраинское болото».

Об этом в эфире программы «Политотдел» заявил писатель Дмитрий Конаныхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С началом спецоперации есть два фронта. Если первый фронт, который показывают в сводках Минобороны, он нагляден, то второй, внутренний, фронт начал появляться по мере того, как люди стали определяться по отношению к тому, что происходит, определяться к прошлому, настоящему и будущему.

Если мы обратим внимание на то, как стали вести себя люди, которые привыкли себя называть российской интеллигенцией, российским креативным классом, все эти люди, которые привыкли называть себя творцами, по сути, они сформулировали себя как «внутреннюю Украину».

У нас какие-то непонятные политтехнологи, какие-то непонятные люди в этих тусовках, и когда люди сейчас, с февраля, начинают ставить вопросы, начинают проявлять себя – паника идёт.

Неконтролируемые процессы пошли. Особенно нам Украина помогает в том, что посмотрите, как там та же местная попса записывается в эти карательные отряды, потому что они понимают: «Украина понад усэ». А здесь? У нас Галкин сиганул аж до Хайфы. Вот и всё. Это показатель всего банкротства этого предыдущего имитационного режима», – сказал писатель.