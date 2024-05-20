СВО закончится не раньше 2034 года – политолог
СВО продлится еще 10 лет.
Об этом политтехнолог Евгений Минченко заявил в интервью RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Лет десять – точно. Быстрее не закончится. Вы же видите, что происходит: любой человек, который начинает говорить о каких-то компромиссах и договоренностях, с ним что-то происходит, как, например, со словацким премьер-министром Фицо. Или ситуация с очередной попыткой переворота в Турции. Голуби мира не котируются в мире.
Почему-то очень многим кажется, что новая мировая война станет средством для перезагрузки мирового порядка, перезагрузки экономики и заработка. Уже такие огромные деньги люди подняли на украинском конфликте», – сказал Минченко.
В качестве признака такой заинтересованности он назвал тот факт, что даже компании «зеленой» энергетики в США сейчас вкладываются в ВПК.
Спасибо!
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