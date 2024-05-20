СВО закончится не раньше 2034 года – политолог

Елена Острякова.  
20.05.2024 22:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


СВО продлится еще 10 лет.

Об этом политтехнолог Евгений Минченко заявил в интервью RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

СВО продлится еще 10 лет. Об этом политтехнолог Евгений Минченко заявил в интервью RTVI,...

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«Лет десять – точно. Быстрее не закончится. Вы же видите, что происходит: любой человек, который начинает говорить о каких-то компромиссах и договоренностях, с ним что-то происходит, как, например, со словацким премьер-министром Фицо. Или ситуация с очередной попыткой переворота в Турции. Голуби мира не котируются в мире.

Почему-то очень многим кажется, что новая мировая война станет средством для перезагрузки мирового порядка, перезагрузки экономики и заработка. Уже такие огромные деньги люди подняли на украинском конфликте», – сказал Минченко.

В качестве признака такой заинтересованности он назвал тот факт, что даже компании «зеленой» энергетики в США сейчас вкладываются в ВПК.

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