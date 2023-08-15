СВО закончится только с выходом на границы Польши – депутат Госдумы

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Любая заморозка конфликта в зоне СВО приведёт к новой войне через несколько лет, поэтому российская армия должна идти до границ с Польшей.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любая заморозка приведёт к тому, что через год или пять война возобновится. В этой войне мы должны победить, никакой заморозки быть не может. Вот, возьмём Киев, Мать городов русских, тогда поговорим о заморозке», – сказал Толстой.

Ведущий поинтересовался, видит ли депутат какие-то предпосылки для скорого освобождения Киева.

«Я не военный человек, никогда не притворялся военным человеком. У нас много таких аналитиков, которые вчера были специалистами по ковиду и прививкам, а сегодня они специалисты по военным действиям. Но моё скромное мнение, как гражданского человека – невозможно воевать на фронте в полторы тысячи километров, воевать экспедиционным корпусом. Нужно наращивать силы, наращивать вторую, третью, четвёртую волну подкрепления, и двигаться вперёд. Да, есть предпосылки для взятия Киева, Днепра, Харькова, Одессы, Львова, и так далее. До границ с Польшей – это наша Украина, почему она должна доставаться каким-то полякам», – отметил он.

«Огромной стратегической ошибкой будет остановиться на тех позициях, на которых мы сейчас находимся. Они хорошие, мы перемелем всё украинское наступление и всю эту западную технику, и надо двигаться дальше. Вот и всё», – добавил депутат.