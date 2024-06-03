СВО затягивается. Насильственной мобилизации подвергнут всю Украину – эксперты

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В этом году окончания СВО не будет, а будет ее расширение на другие области Украины. Поэтому насильственная мобилизация украинцев продолжится, пока остатки нацбатов в Европе вербуют через свои общественные организации наёмников.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил полковник запаса Луганской народной Республики, военный эксперт Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предполагаю, что в этом году существенных изменений не произойдёт. Мы увеличим районы специальной военной операции, и, по всей вероятности, это будет Сумская область. Этим мы еще больше растянем силы противника, он будет еще больше терять свои резервы. Ему сегодня на восполнение месячных потерь необходимо порядка 10 000 личного состава. Это не только штурмовые отряды – это материально-техническое обеспечение, лагеря подготовки. В пределах 10-12 тысяч ежемесячно им нужна мобилизация, и та, которая проходит сегодня на территории «404», уже показала чёткую и понятную картину, что насильственная зачистка городов будет. Будут вытаскивать из каждой квартиры, рейдами ходить. Полномочия не ограничены, как у тэцэкашников, так и у национальной полиции и всех остальных силовых ведомств. И карательные отряды СБУ будут привлекать, нагонять людей все больше. Потому что страх у киевской хунты впереди. Они прекрасно понимают, что излом уже начался, восполнять его нечем», – подчеркнул Киселёв.

Он отметил, что несмотря на громогласные заявления, Европа не особо хочет воевать. Отправка тысячи инструкторов – это ничто, в сравнении с потерями.

«В прошлом и позапрошлом году отсюда сотнями в цинковых гробах вывозили этих инструкторов, какая там тысяча? Кого они будут здесь готовить? Вся нацистская элита, которая была мотивирована, уже уничтожена. А те подгонки, которые ещё остались из «Азова» и остальные, они уже в Европе. Создали свои общественные организации, нанимают наёмников и отправляют сюда их непосредственно воевать», – указал эксперт.