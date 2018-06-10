10.06.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Свобода бандеровского слова сильна как никогда!

На уходящей неделе Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл презентацию исследования состояния свободы слова на Украине. Согласно заявлению КМИС, опубликованные данные получены в результате опроса 2025 совершеннолетних громадян из 110 населённых пунктов Украины за период с 18 мая по 5 июня 2018 года.

Озвучивали и комментировали ситуацию со свободой слова в условиях победившей «гидности» глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко и представитель КМИС Татьяна Попова.

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Перед тем, как начать презентацию, ведущие посетовали, что картина со свободой слова на Украине могла бы получиться другой, если бы в опросе участвовали жители «оккупированных территорий» Крыма и Донбасса, где, как известно, царит полный мрак и безнадёга, а жизнь людей проходит под дулами автоматов и рычание конвойных волкодавов.

Тем не менее выводы «вчэных» социологов, прямо скажем, интересные. Судя по опросам, уровень свободы слова на Украине на май – начала июня 2018 года почти что соответствует предмайданному уровню 2013 года.

«В 2013 году 56,1% опрошенных отмечали, что в Украине есть свобода слова, а 36,3% – что ее нет. Наилучший показатель свободы слова был зафиксирован в соцопросе 2009 года: 67,4% опрошенных украинцев отмечали, что свобода слова в Украине есть, и только 22,4% – что ее нет», – сообщила представитель КМИС.

«Радует, что все-таки 55% граждан Украины считают, что у нас есть свобода слова. В то же время 34,6%, которые считают, что ее у нас либо нет частично или совсем нет – это очень большое количество населения. Итак, цифры показывают, что и государственным органам и медийным организациям предстоит еще многое сделать, чтобы изменить это отношение», – делится маленьким счастьем социологиня Попова.

Присутствовавший на презентации глава украинских журналистов Томиленко радовался цифрам несколько меньше. Видимо, потому, что в процессе своей журналисткой деятельности чаще видит изнанку украинской свободы слова вместо того, чтобы испытывать позитивные эмоции от магии цифр.

«При том, что в Украине работает много СМИ, есть те, которые системно критикуют власть, но существование угроз свободе слова и нарушение прав журналистов сдерживают оптимизм граждан. Мы призываем политиков реально считаться с позицией журналистов и общественным мнением и приложить усилия, чтобы не было никаких оснований для сравнений с временами до революции достоинства», – манипулятивно прокомментировал результаты опроса вождь укрожуров.

Чем же недоволен главный украинский журналист Томиленко?

«Мы ведем индекс физической безопасности журналистов. За прошлый год зафиксировано 90 инцидентов физической агрессии против сотрудников СМИ, за 1 квартал 2018 – 22 случая. Из них расследуются всего несколько, а прецедентов реальных наказаний и вовсе нет. И это также влияет на мнение граждан об уровне свободы слова. А если будут прецеденты наказания за нападения на журналистов, это будет положительно воспринято в обществе: что если ты выскажешь свое мнение, тебя потом не побьет народный депутат? Что журналисты защищены, и что свобода слова все-таки есть», – отметил Томиленко.

В общем, понятно: «А нас за що?!» – Томиленко волнуют только побои журналюг нардепами за мелкий прайс в тыщу гривен (мартовское заявление во время шоу «Народ против» на ТК Zik). Аресты СБУ и убийства журналистов по политическим мотивам его не интересуют, как не интересует и то, что подавляющее большинство членов «спилки» представляет собой такую же (если не худшую) людоедскую мразь, как и нагибающая их власть.

В процессе презентации не было сказано ни слова о том, что укрожуры приветствуют убийства, погромы, насилие, аресты противников режима. В том числе, других журналистов.

Собственно, ситуация, когда одна половина украинских журналистов организует открытую травлю неугодных в СМИ или публикует личные данные людей, обвиняя их в «предательстве Украины» в обход судебных органов, а другая половина помалкивает, засунув языки по дупам, лишает права считаться журналистами весь этот недоделанный Нацсоюз укрожуров. Соответственно, и все их жалобы о «зажиме критики» также несостоятельны.

Так называемая «украинская журналистика» в настоящее время занята расчеловечиванием народных масс, развешиванием ярлыков и поиском врагов. На Украине нет не только свободы слова, но и её обязательного атрибута – ответственности журналиста за свои слова. Можно сказать, что депутатское мордобитие представителей «второй древнейшей» – это своеобразная ответная реакция на «свободу базара».

Следует упомянуть, что цена «исследования» стала ясна сразу, как только социологиня Попова пригласила растолковать онлайн результаты опроса своего шефа – главу КМИС Владимира Паниотто.

Дело в том, что Паниотто – это такая социологическая затычка для самостийных режимов, привлекаемая для обоснования неудобных моментов.

В частности, Паниотто извлекали на белый свет, чтобы объяснить «спильноте» причину ухода Крыма. Паниотто не подкачал и поведал о некой «сумме страхов крымчан», которые на самом деле желали всей душой остаться в составе Украины, но их, дескать, спугнул призрак «поездов дружбы» и абсолютно безопасных и ни на что не влияющих правосеков. В процессе обоснований Паниотто сыпал цифрами, как просом на птицеферме, сводя всё к «оккупации». Россия-де, по-своему (читай – неправильно) оценила социологическую обстановку в Крыму.

Приблизительно такую же дырявую гумку Паниотто натягивал на глобус Украины, объясняя развивающийся процесс отделения Донбасса.

Самое интересное, что всю эту хрень и ахинею человек в должности профессора на голубом глазу нёс спустя неделю после трагических событий у Дома профсоюзов в Одессе.

Ещё раз прохвессор отметился своими экспертными разговорами вокруг крымского «блэкаута». Так, Паниотто назвал «удивительным» результат опроса крымчан, высказавшихся против (93%) возобновления поставок электроэнергии из Украины при условиях, что в новом договоре будет прописан украинский статус полуострова.

Интересно, назвал бы Паниотто удивительными результаты опроса украинцев получать российский газ на условиях признания Украины частью российской территории? Впрочем, в данном случае невозможно предсказать результаты подобного опроса.

Свежие «исследования» вверенного Паниотто КМИС, «профессор» трактует следующим образом: да, есть определённые ограничения свободы слова на Украине. Но они связаны в первую очередь с «гибридной войной» России против Неньки. В целом, ничего страшного не происходит. Всё зависит от «индекса счастья» населения. Например, иностранные институты фиксируют, что в России таковой выше украинского в 2,5 раза. А всё почему? Потому что Россия вытеснила из своего информационного пространства все оппозиционные СМИ и заставила эмигрировать многих оппозиционных журналистов. В Крыму и Донбассе прекращено вещание правдивых украинских СМИ. А вот на Украине такого нет. Оппозиционные СМИ на Украине работают и, значит, уровень критически мыслящих граждан на Украине выше, чем в России.

Не менее интересно, как Паниотто и его контора выбирают источники соцопросов по России. Сам прохвессор как-то заявил, что его КМИС охотно сотрудничает с тенденциозным «Левада-центром», но ни в коем случае не с ВЦИОМ. Понятно, почему с «Левадой», которую часто и справедливо называют «Блевадой» – именно в этой лавочке засело множество «аналитиков с альтернативной точкой зрения», вроде Льва Гудкова или блогера Андрея Алексеева.

Не следует удивляться и тому, что украинская социологическая мысль относит расцвет свободы слова на Украине к 2005 – 2010 годам правления Ющенко. Украинская социология складывалась при Кучме и, как в «Левада-центре», большинство её контингента составляли тяготеющие к ультраправым националистам «аналитики».

А это значит, что украинская социология не имеет с наукой ничего общего; она и дальше будет рисовать цифры «опросов» в зависимости от внутренней политической конъюнктуры. Соответственно, нет смысла комментировать и нарисованные КМИС свежие данные.

На деле, в 2017 году авторитетный институт Гэллопа опубликовал результаты собственных опросов, из которых следовало, что место Украины со свободой слова находится в одном ряду с африканскими диктатурами, а 70% населения считают украинские СМИ насквозь продажными и лживыми.

В общем-то, главный вопрос надо было ставить так: какая именно свобода слова царит на Украине? Можно видеть, что огромный пласт украинской прессы чувствует себя абсолютно комфортно в нынешних условиях. То есть, с бандеровской свободой слова на Украине дела обстоят как нельзя лучше. В последний раз она чувствовала себя так же хорошо только в «святые сороковые», когда в Киеве, Львове и других украинских городах вольготно оттопырились оуновцы под патронатом Гитлера-освободителя.

А что Телигу с присными арестовали, так сами виноваты: надо было как следует новую европейскую власть понимать.

Как видно, из «западных ценностей» Украина готова принимать евро и доллары в любом количестве, оставляя прочее плыть мимо за бортом. На Западе скорее склонны замечать эту позицию, поскольку даже такие избирательно зоркие наблюдатели, как Transparency International, Freedom House, Human Rights Watch, время от времени обвиняют украинское руководство то в нарушениях прав человека, то в зажиме свободы слова, намекая тем самым, что свободолюбивая Ненька не разделяет их высокие идеалы.

Странно только, что не раз обгадившийся режим Порошенко всё ещё сохраняет минимальную рукопожатность и политическую поддержку Запада несмотря ни на что.