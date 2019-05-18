Свобода слова: В Польше противника Бандеры и НАТО держали в тюрьме

18.05.2019, Варшава, Владимир Гладков

Известный антибандеровской позицией и агитацией против НАТО лидер польской партии «Смена» Матеуш Пискорский вышел под домашний арест после трех лет пребывания в СИЗО, куда он попал по обвинению польскими спецслужбами в сотрудничестве с Россией и Китаем.

Об этом заявил сам Пискорский в сюжете телеканала «Россия 24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я практически не могу разглашать информацию судебного процесса, поскольку всё засекречено. Что я могу сказать из заявлений прокуратуры и польских спецслужб, это то, что, хочу уточнить, меня не обвиняют в шпионаже, потому что шпионаж, по всему миру, является передачей секретной информации разведкам других стран. Меня обвиняют в действиях, которые они называют «информационной войной». Они считают, что эти действия проводятся Россией против стран НАТО, в том числе, и против Польши.

Так что это чисто политический спор, вот я лично считаю и продолжаю считать, что ведутся определённые действия против России, они считают, наоборот, что Россия ведёт эту информационные действия против Запада.

Я лично считаю, что, на самом деле, это связано с обострением, замораживанием польско-российских отношений после прихода к власти правящей в Польше партии «Право и справедливость», которая по причине того, что подчиняется консерваторам США, ведёт определённую борьбу против России», – сообщил польский политик.

Он рассказал о реальной ситуации со свободой слова в Европе.

«Хватит верить в то, что в Европе, в странах ЕС соблюдаются элементарные права человека, потому что меня просто напрямую обвиняют в том, что я распространял определённые взгляды, связанные с Россией, поддерживал в информационном плане Россию – в связи, например, с украинским кризисом.

Польша является страной, которая занимает первое место по количеству жалоб в Европейский суд по правам человека, и моё обжалование рассматривается года два. Мы, конечно, обжаловали незаконное и лишённое любых правовых основ содержание меня в СИЗО, плюс действительно обжаловали тот факт, что на самом деле то, в чём меня обвиняют, не является по закону преступлением, тем не менее, я был лишён свободы.

Так что мы ждём рассмотрения этого дела перед Европейским судом по правам человека.

Хочу ещё обратить внимание, что высказалась по поводу моего дела Комиссия ООН по правам человека, рабочая группа в рамках этой комиссии жёстко высказалась о том, что я должен быть освобождён, что мне должна быть государством предусмотрена определённая компенсация за то, что я был три года лишён свободы, но нет никакого ответа со стороны польского правительства», – рассказал лидер партии «Смена».