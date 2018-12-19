“Свобода” требует обнулить любые связи с Россией

19.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты требуют полного запрета любых отношений с Российской Федерацией.

С таким заявлением в эфире телеканала NewsOne выступил депутат Киевсовета, член ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, покупая товары в РФ, Украина финансирует российскую военную промышленность.

«За каждую копейку, которую мы тратим на территории России, Россия создает оружие, делает патроны и убивает наших солдат. Завтра она может быть в вашем городе, если ваш город отапливается исключительно за счет российских источников энергетики. Пять лет войны – это означает, что за пять лет войны мы должны были отказаться от всех российских товаров, должны были заблокировать российский бизнес тут и должны были найти новые рынки», – заявил Мирошниченко.