19.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Общество, Политика, Украина, Экономика
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“Свобода” требует обнулить любые связи с Россией

Украинские националисты требуют полного запрета любых отношений с Российской Федерацией.

С таким заявлением в эфире телеканала NewsOne выступил депутат Киевсовета, член ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, покупая товары в РФ, Украина финансирует российскую военную промышленность.

«За каждую копейку, которую мы тратим на территории России, Россия создает оружие, делает патроны и убивает наших солдат. Завтра она может быть в вашем городе, если ваш город отапливается исключительно за счет российских источников энергетики. Пять лет войны – это означает, что за пять лет войны мы должны были отказаться от всех российских товаров, должны были заблокировать российский бизнес тут и должны были найти новые рынки», – заявил Мирошниченко.

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