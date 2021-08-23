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23.08.2021 21:32 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Общество, Политика, Провокации, Россия, Севастополь, Украина, экстремизм
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Свободно живущий в Крыму меджлисовец наябедничал Западу о «нарушении прав человека» на полуострове

Новости УкраиныНесмотря на запрет деятельности меджлиса в Крыму и уголовную ответственность за непризнание российского статуса...

Несмотря на запрет деятельности меджлиса в Крыму и уголовную ответственность за непризнание российского статуса полуострова, представители этой группировки продолжают, находясь на его территории, свободно вещать об «ужасах аннексии».

Так, зампредседателя Меджлиса Нариман Джелялов, который проживает в Крыму, записал видеообращение к участникам созданной Киевом «Крымской платформы», где на фоне Белой скалы в Белогорске обвинил Россию в нарушениях прав человека и замене «украинских ценностей» в умах населения полуострова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым, к сожалению, продолжает оставаться территорией, где фиксируются многочисленные нарушения прав человека со стороны российского государства, его отдельных органов и должностных лиц. Можно уверенно говорить о системной политике власти, направленной на ограничение и нарушение прав человека в Крыму. И эта политика носит гибридный характер.

Стремясь избежать прямых обвинений в подобных нарушениях, власти России за последние семь-восемь лет существенно изменили национальное законодательство, и теперь большинство репрессий в отношении активистов, журналистов, да и простых граждан внешне носят вполне законный характер, и это нужно брать во внимание.

Однако, наиболее пагубными по своим последствиям я считаю действия российской власти, направленные на замену усвоенных за годы независимости Украины жителями Крыма цивилизационной идентичности, отношения к демократическим ценностям и символам, стремление изменить сами архетипы поведения людей.

Через систему образования, телевизионную пропаганду и административный контроль как в государственных, так и в частных учреждениях жителей Крыма отучают от критического мышления, самостоятельности и осознанности, предлагая одобренные властью взгляды и суждения.

Тех, кто отказывается усвоить новые представления об окружающем мире, характере власти, отведенном им месте в централизованной, а порой даже авторитарной системе государственных отношений через каналы официальной пропаганды, подвергают различным способам угроз, ограничений и преследований», – бредит Джелялов.

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