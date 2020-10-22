Свободного гражданского общества не бывает без суверенитета страны – Путин
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как отличить настоящее гражданское от навязанного извне.
Об этом он заявил сегодня, выступая на заседании «Валдайского клуба», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Как распознать, действительно ли это голос народа, или это закулисные нашептывания. Либо вообще не имеющие отношения к нашему народу чьи-то шумные крики, переходящие порой в истерику. Приходится сталкиваться с тем, что подчас подлинный общественный запрос пытаются подменить интересами какой-то узкой социальной группы, а то, прямо скажем, и внешних сил», – сказал Путин.
По его мнению, настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать.
«Они не могут быть продуктом деятельности иностранных доброжелателей, даже если те якобы хотят, как лучше. В теории это возможно, но я с таким еще не сталкивался, и не очень в это верю. Мы видим, как функционируют такие завозные модели демократии. Это просто оболочка, фикция, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. Там, где реализуются подобные схемы, у народа реально ничего не спрашивают. А руководители не более, чем вассалы, за которых все решает господин», – сказал Путин.
Президент считает, что даже искренние общественные организации, которые финансируются из-за рубежа, остаются «чужеродными, посторонними и, в конечном счете, отражают интересы не граждан России, а своих иностранных попечителей».
«Сильное гражданское общество национально-ориентировано и суверенно. Оно прорастает из толщи народной жизни, может иметь разные формы. Это явление традиций и культуры конкретной среды, а не продукт абстрактного транснационального разума, за которым спрятаны чужие интересы», – подытожил Путин.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.