«Свободный европейский рынок – это для украинских лохов» – киевский эксперт

04.10.2021 08:21 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Экономическая часть соглашения Украины с ЕС сконструирована таким образом, что фактически вообще не позволяет украинцам пользоваться газом внутреннего производства.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такие вопросы, как свободный рынок, и мы партнёры, мы друзья – это, извините, для лохов. Реальная картина, она диктуется прагматичным финансовым результатом и благосостоянием своей страны и своих людей в патриотичных, в профессиональных правительственных элитах», – сказал Атаманюк.

«Возвращаясь назад к экономической части нашего соглашения с ЕС, там чётко написано, что газ может продаваться в Украине исключительно по европейскому паритету цен. Поэтому нас подвязали к тому, что мы не можем демпинговать и использовать газ внутреннего производства, который стоит порядка… то, что там один член наблюдательного совета сказал, что 1 гривна, это он так пустил в общество политический месседж, но специалисты узкого направления говорят, что 2,40», – говорит аналитик.

«Ну, 2,40 и сегодня уже под 40 – разница пятнадцатикратная. Поэтому, конечно, это сразу бы сняло напряжение, но это выход из соглашений экономической части с Европой, это под угрозой безвиз, это под угрозой МВФ и транши», — резюмировал эксперт.