Свободных номеров в отелях Крыма нет. Люди жалуются на рост цен

08.07.2020, Симферополь, Игорь Петров

После окончания периода карантина в Крыму открылся туристический сезон и приезжает огромное количество отдыхающих, на фоне чего некоторые туроператоры и гостиницы подняли цены.

Об этом в интервью ИА ТАСС сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Туристический сезон стартовал. 15 июня был открыт внутренний туризм, с 1 июля уже открылся туризм в полном объеме. Сегодня аэропорт Симферополя принимает более 100 рейсов в день. На прилет сегодня более 17 тыс пассажиров ежесуточно, на вылет – более 8 тыс. И динамика каждый день увеличивается в положительную сторону. Все набирает обороты, свободных номеров в среднем ценовом сегменте сегодня практически нет. Полностью забронировано все до сентября месяца. Остались отдельные люксовые номера, есть номера, от которых отказывались.

На отдельные сегменты рынка, конечно, произошло определенное повышение. При этом массового повышения цен нет. Все туры проданы на сегодняшний день до сентября месяца», – сказал Аксенов.

Он признает, что некоторые отели подняли цены.

«Мы регулярно проводим беседы с туроператорами понимая что надо работать на перспективу. Хочу напомнить, что государственное регулирование стоимости касается всего – и продовольствия и курортных услуг. По большому счету мы никак не можем отрегулировать эту ситуацию. Единственно – общаемся и призываем всех чтобы се помнили, что открываются международные курорты, конкуренция большая. Цена/качество должны быть адекватные по сравнению с теми странами, которые предлагают услуги в Черноморском бассейне.

Но работаем в ручном режиме. Что-то установить, дать ценовую планку мы не можем. У нас и прав нет по закону. Поэтому разъясняем и большинство слышит. Тем не менее, бывают отдельные ситуации. Каждый день много информповодов, что в Крыму задрали цены и так далее. Пытаемся разобраться в каждом случае. Всю информацию сразу передаем министру чтобы выяснить – в каком конкретно отеле подняли стоимость размещения, почему», – сказал Аксенов.