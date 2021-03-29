«Свободовцы» потребовали от власти дать особые права бандеровцам по всему миру

29.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Из 20 миллионов украинцев за пределами страны преференциями закона об украинцах за границей воспользовались только 12 тысяч, поскольку данный статус фактически не даёт им никаких прав.

Об этом на Всеукраинском научном форуме VII Черноволовские чтения заявил экс-депутат Верховной рады, депутат Киевского горсовета, член запрещенной в РФ ВО «Свобода», неонацист Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раковая опухоль появилась на Украине с начала её независимости. Мы, создав украинское государство, не сказали, что это государство украинской нации и не предоставили особого статуса украинцам по всему миру. Которых – или выгнали с Украины, которые эмигрировали вынужденно, или живут на территориях этнического поселения, но оказались за границами украинского государства. То есть, мы выкинули 20 млн. украинцев, не признаем в отношении к ним никаких прав, у нас есть закон об украинцах за границей, который не даёт им никаких прав», – сокрушался Сиротюк.

«Нам хотя бы такой закон с подобными правами, какие даёт карта поляка или карта венгра на территории Закарпатья. Потому что у нас только 12 тысяч заграничных украинцев из 20 миллионов воспользовались правом получить право заграничного украинца, но оно ничего не даёт», – добавил «свободовец».

Также националист привёл один из вопиющих, по его мнению, примеров.

«Недавно в Белоруссии задержали нашего побратима Дениса Ивашина, который является участником сообщества Inform Napalm, который был на майдане на Украине, признаёт себя украинцем, имеет статус заграничного украинца, всем белорусам говорит, что он этнический украинец. Когда его недавно, 12 марта, КГБ Белоруссии незаконно задержал, украинское государство уже две недели как воды в рот набрало, вообще никоим образом не защищает права человека, который называет себя украинцем», – негодовал Юрий Сиротюк.