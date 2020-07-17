Свободовец: Форпост украинства Львов разлагается!

17.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Для Львова как «форпоста украинства» позорно, когда мэр и часть Львовского горсовета занимали не проукраинскую позицию, а многие жители совсем недавно голосовали за коммунистов и «регионалов».

Об этом в эфире «NTA» заявил председатель фракции ВО «Свобода» Львовского городского совета Любомир Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим про языковой вопрос, своевременно оно или не своевременно? Я уверен, что своевременна как раз защита украинского языка. Мы с вами почему-то думаем, что Львов является форпостом украинства – да является, но является ли Львов монолитным в этом вопросе? Или является львовская власть монолитна в этом вопросе?

Фракция ВО «Свобода» в предыдущей каденции инициировала решение, которое бы маркировало товары из России, чтобы человек, приходя в супермаркет, видел, какие товары из России, и делал вывод, покупать и поддерживать агрессора или не покупать. После окончания нашей каденции это решение, по сути, полностью похоронено, мэр города Львов абсолютно отказался поддерживать это решение», – пожаловался Мельничук.

Также националист выразил своё негодование, что не всем во Львове нравится украинский язык, а многие не так давно голосовали за коммунистов и «Партию регионов».

«А кто организовывал акцию «Львов говорит по-русски», разве не те люди, которые сейчас сидят в ратуше? А количество русскоговорящих, которое увеличивается в нашем городе, мы на это тоже будем закрывать глаза? А количество жалоб, про которые тоже не говорят, от жителей Львова, которые требуют обращение документов и чтобы с ними общались на русском языке?

Поэтому перед тем как говорить про защиту русского языка, я имею в виду тех людей, которые на этом пытаются сделать пиар, я бы не забывал о том, что украинский язык требует защиты, и вы меня простите, но во Львове – то же самое. Мы с вами только думаем, что Львов тотально украиноязычный и украинизирован, что тут каждый несёт позицию украинства.

А кто во Львове не так давно голосовал за Коммунистическую партию, за «Партию регионов»? Вы думаете, что эти люди куда-то делись? Нет. Поэтому, безусловно, Львов был решающим, по сути всех, революций, но не весь Львов. И не забывайте, что в нашем родном Львове далеко не всем нравится украинский язык», – возмущался Любомир Мельничук.