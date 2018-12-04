«Свободу от России украинец видит в служении Западу» – украинский журналист

04.12.2018, Львов, Владимир Гладков

На протяжении столетий украинская «самостоятельная» политика сводится к национальному предательству и холуйству перед западными покровителями под соусом «борьбы за независимость».

Об этом на своей странице в Facebook заявил львовский журналист Михаил Мищишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Забавно смотреть, как мы ищем свободу от России в прислужничестве Западу. Но разве раб становится свободным, перебежав от одного хозяина к другому? Причем именно такое, рабское и глупое понимание свободы, нам уже давно старательно прививают, пропагандируя исторические мифы о тех, кто служил Западу, выдавая их за борцов за Украину.

Мазепа, что, в борьбе за независимость Украины развернулся под Полтавой и не стал служить ни русским, ни шведам? Нет, он перешел на службу к шведскому королю. Он имел полное право на свое решение. Но какое отношение к независимости Украины имеет служба гетьмана Мазепы шведскому королю? Неужели нам так обязательно лепить образы героев Украины из предателей? У нас, что, других украинцев нет, поприличней?

Точно так же бандеровцы служили Германии, плавно перейдя от убийств поляков к убийствам украинцев. Ничего, кроме проблем украинцам ни Мазепа, ни бандеровцы не создали. После предательства Мазепы, русские сожгли и вырезали Батурин. А бандеровцы, потрудившись над уничтожением советских украинцев, в свою очередь, были уничтожены.

Смерти советских украинцев и бандеровцев – это потери для всего украинского народа, которые сделали нас слабее», – полагает журналист.

Также он отметил, что дело бандеровцев по истреблению собственного народа продолжается и в наше время в Донбассе, где война была развязана Киевом в угоду западным кураторам.

“Что выиграла от этого взаимного уничтожения Украина? Что сейчас мы выигрываем от точно такого же взаимного уничтожения украинцев на Донбассе? Сколько бы мы ни героизировали Мазепу, Бандеру и т.д., ни Мазепа, ни бандеровцы не сделали украинцев ни свободней, ни зажиточней. Свободу от России даже самый выдающийся украинец видит исключительно в служении Западу. Хотя очевидно, что свободным государство может быть, только, имея право на принятие самостоятельных решений, независимо от воли мировых центров силы.

Да, сегодняшний мир сильно зависим от Запада. От влияния Америки не свободны даже такие сильные страны, как Германия и Япония. И, достаточно было президенту Франции Макрону заикнуться о создании своих европейских вооруженных сил – он тут же получил непонятно откуда взявшийся Майдан, что многое рассказывает и показывает об организаторах украинской революции гидности.

Бывший и нынешний президенты Украины Ющенко и Порошенко до тех пор будут ходить в патриотах, пока они по-лакейски заглядывают в глаза Меркель и Трампу. Как только они попробовали бы проводить действительно независимую проукраинскую политику – их мигом превратят в опозоренных и свергнутых Януковичей. Наша свобода – это чего изволите, мистер Трамп и госпожа Меркель?

Так за что они борются, наши патриоты, за себя или за украинцев?..

Казалось бы, чего проще. Не ложись ни под шведов, ни под немцев, ни под американцев – служи Украине и ее людям. Но мудрено сие для украинского интеллигента, революционера и политика. Как это, никому не служить? Ни Западу, ни России? Как это, как это, как это?!», – пишет Мищишин.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление украинского депутата Сергея Высоцкого о том, что Украина может получить экономическую независимость от России только подчинившись интересам американских энергетических корпораций.