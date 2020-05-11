Свободы, ради которых скакали на майдане, реализованы в ДНР – антимайданщик

11.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

В ДНР оказались реализованы права и свободы, за которые украинцы выступали на майдане шесть лет назад,

Об этом на канале ОД «Донецкая Республика» заявил экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Донбасса День Победы имеет сакральный смысл. Вы победили, прежде всего, свой страх заявить о своей позиции. На сегодняшний день на остальной части уже бывшей прежней Украины – они могут локти кусать. Да, вам очень тяжело, я об этом знаю», – сказал Кот.

«Без олигархов – это не реализовано у них, а у вас – реализовано. Они кричали о власти народа и о свободе слова. Где это? Они вынуждены выключать российские телеканалы, лишь бы не звучала другая точка зрения, а у вас украинские – хочешь смотреть украинские каналы – смотри этот идиотизм. Очень много из того, ради чего они скакали, готовы разрушить страну и пошли убивать Донбасс, все это у вас уже произошло. И это вопреки тому, что происходит в Киеве», – отметил Кот.

Антимайданщик считает, что сегодня украинцы со злобой завидуют республикам. «На вашем фоне их разговоры о евроинтеграции, демократии – пыль, ничто, абсолютная ложь», – сказал Кот.

По его словам, в Донбассе живут русские люди.

«Да, даже более русские, чем в России. Я не являюсь ярым сторонником большевизма, я монархист. Но как писал Николай Островский в своей знаменитой советской книге, здесь происходит закалка стали», – отметил Кот.

Он добавил, что после того, как будут внесены изменения в Конституцию России, инициированные президентом Владимиром Путиным, когда Россия станет наследницей не только СССР, но и Российской империи, то процесс объединения Донбасса и России ускорится.

«Я очень надеюсь, что «мать городов русских» – Киев присоединится к Донбассу. «Вы – русские и вас закаляли по-настоящему. И вы – пример для остальной Украины», – заявил Кот.