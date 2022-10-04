Сводки с фронтов: обстановка тревожная, ВСУ продолжают наступать, под ударом – Кременная, Рубежное и Лисичанск

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Новости Украины

Утром 4 октября накануне решающего голосования в СовФеде за конституционные законы по Новороссии обстановка на фронтах остается крайне сложной, а динамика и тенденции неблагоприятными для российской армии.

Такой вывод можно сделать и анализа сводок военкоров с различных участков фронта..

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«Харьковское направление для российской армии как-то резко превратилось в Луганское. Украинские войска установили контроль над Боровой на левом берегу реки Оскол. Также они заняли обширные территории в этом районе. Фактически ВСУ вышли к правому берегу реки Жеребец. И не исключено, что поскачут на правый. А там уже в десятке километров Сватово. Правда, на другом берегу уже Красной реки. И это «красная линия» обороны российской армии в Луганской области. К востоку от Сватова нет крупных населённых пунктов, существенных водных преград и больших лесных массивов. На криворожском направлении ВСУ взяли село Михайловка на правом берегу Каховского водохранилища и пытаются продвинуться в сторону Новоалександровки и Дудчан. Это серьёзная опасность для российской группировки. На херсонском направлении идут наземные бои в районе Брускинского, где ВСУ пытаются расширить свой плацдарм на левом берегу Ингульца. Пока продвинуться не могут. А на правом берегу Ингульца линия соприкосновения вплотную придвинулась уже к плацдарму российской армии в Снигуровке. Цена вопроса – контроль над важной рокадой», – пишет военкор Семен Пегов.

А военкор Александр Коц сообщает о возобновлении обстрелов Рубежного в ЛНР со стороны ВСУ. Также по его словам, согласно полученным разведданным, ВСУ не будут зацикливаться на Северодонецко-Лисичанской агломерации, а пойдут на Сватово в ЛНР, с которого можно будет наступать на Старобельск.

«Вот тогда есть риск открытия второго направления – на Кременную, Рубежное и Лисичанск с одновременным ударом со стороны Белогоровки», – указывает военкор на опасность ситуации.

По словам Александра Коца ситуация вокруг Кременной также продолжает оставаться тяжелой для российских войск.

«Кардинальных изменений с вечера не произошло. С ночи идет дождь, низкая облачность, что сказывается на активности противника. Без поддержки беспилотной авиации и свежих спутниковых разведданных вслепую он не атакует. Ночью артиллерийским ударам подверглись Рубежное и Лисичанск. Трасса на Сватово остается на территории, условно контролируемой войсками РФ. Условно, потому что ДРГ все-таки продолжают ее прощупывать. Есть возможность у врага доставать до нее артиллерией. Броня еще проскакивает по ней на другие узлы обороны. Гражданские не ездят. Физически трасса не перекрыта», – сообщает военкор.

О продвижении ВСУ на купянском направлении сообщает и украинский блогер Анатолий Шарий, ссылаясь на собственные данные.

«ВСУ тем временем очень уверенно идут вперед, ожидается, что в районе Купянска весь левый берег реки Оскол в ближайшее время перейдет под контроль украинских военных. Происходит наступление на Сватово на Краснолиманском направлении, идет переброска техники через Ингулец на Херсонщине. Ничего внятного действиям ВСУ ГШ МО РФ противопоставить не может, вероятно рассчитывая, что прибытие на фронт мобилизованных изменит ситуацию», – пишет он.

Также украинский блогер похвалил российское Минобороны за «успешно отбитые атаки» на военкомов из Белгорода, Хабаровска и Магадана, по которым при немалом давлении общественности попытались «начать дела».

«Если бы они так же отбивали атаки ВСУ, то Москва выиграла бы войну», – считает Шарий.