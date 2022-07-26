Сводная бригада ставропольских казаков собирается в Донбасс
Казаки Ставрополья завершают формирование добровольческой бригады, которая будет направлена на выполнение боевых задач в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества.
В настоящее время в состав сводной бригады входят казачьи отряды «Терек» и «Дон», которые заканчивают пополнение личным составом и проходят боевое слаживание и подготовку.
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В ближайшие дни к отряду «Терек», бойцы которого находятся на боевых позициях в Донбассе, должны присоединиться 150 добровольцев из Терского казачьего войска, которые в рамках ротации сменят своих товарищей в зоне СВО.
В ходе подготовки сводной бригады бойцы «Терека» получили из рук атамана Терского войскового казачьего общества Виталия Кузнецова освященное боевое знамя.
Таким образом, Терское казачество не на словах, а на деле помогает Вооруженным силам России в защите соотечественников в Донбассе и по всей Украине от неонацизма.
Возможно, пример ставропольских казаков вдохновит и другие казачьи войска на формирование собственных боевых отрядов, которые примут участие в разгроме украинского национализма.
Ранее атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда сообщал, что в спецоперации на Украине участвуют более пяти тысяч казаков. Однако в реальности в реальных боевых действиях принимают участие лишь несколько казачьих отрядов, таких как «Терек», «Дон» и «Таврида».
Во Всероссийском казачьем войске, а также в «Союзе казаков-воинов России и Зарубежья» признавали, что участие казачьих отрядов в спецоперации остается незначительным — в начале июля атаманы призывали развернуть более активную мобилизацию, ведь численность добровольцев остается крайне невелика по сравнению с массой казачества в России.
Пополнение казаков «Терека» можно считать ответом на эти призывы, однако 150 человек остаются «каплей в море» по сравнению с потребностями фронта.
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