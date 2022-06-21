«Свое распилили, теперь собираем чужое»: политолог об украинском ВПК

Новости Украины

На Украине не рассчитывали на скорую войну, а потому весь находившийся в наличии ВПК раздерибанили и распродали.

Об этом на канале объявленного РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов украинского блогера Юрия Романенко заявил политолог Александр Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы могли бы сделать и тактическую ракету, мы могли бы сделать стратегическую ракету, начиная с 2-5 тысяч километров по баллистической траектории, можно было бы наклепать. Прекрасное КБ «Луч» недоразбомбленное, когда оно было, способно было сделать вполне хорошую ракету. У нас ничего этого нет. Ужасный вопрос, который меня тревожит все больше и больше. Почему мы до сих пор не говорили там с Польшей, с Прибалтикой? Почему мы не развернули производство, столь прорекламированной нашей военной техники, к примеру, как крылатая ракета «Нептун». Большей рекламы невозможно представить. За всю историю морских сражений ни разу флагман флота крейсер потоплен не был. В морских сражениях – да, чтобы с берега потопили крейсер, за всю историю человечества не было. Это только Украине удалось. Какая еще реклама нужна? И мы не производим этого», – сокрушался Кочетков.

Он добавил, что на Украину так и не завезли современных мощных зенитных установок, а сами украинцы ничего производить не могут.

«Что касается зенитных комплексов, попилили, потому что у нас ничего нет. Все это надо обслуживать, все это надо ремонтировать. У нас нет этого. Мы считали, что войны не может быть, и мы избавлялись от всего того, что считалось каким-то устаревшим, а нового взамен не делали. То есть у нас остались какие-то крохи постсоветского. То, что осталось, что еще не успели продать куда-то налево, вот этим сейчас и пользуемся. То, что нам поставляют постсоветские страны, у них тоже это оттуда осталось. Пока еще современных мощных установок к нам в страну не попало», – констатировал политолог.