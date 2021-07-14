14.07.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина
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Своей статьей Путин ответил американцам

Новости УкраиныСоединенные Штаты пытаются ослабить переговорные позиции Российской Федерации в минском процессе. Об этом, передает...

Соединенные Штаты пытаются ослабить переговорные позиции Российской Федерации в минском процессе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях пишет заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

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Он предполагает, что в ходе своего последнего визита в Германию Зеленский обсуждал с немецким руководством создание нового формата минских переговоров, где будет фигурировать тема Крыма и газопровода «Северный поток-2».

«Параллельно Владимир Зеленский, опять же по настоянию своих американских кураторов, ищет новый формат по урегулированию ситуации на Украине в режиме личных встреч с президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным. И вновь при фактическом отказе Киева от столь неудобного ему комплекса соглашений «Минск-2». И это при том, что в июне на российско-американском саммите Байден согласился с необходимостью соблюдения указанных соглашений», – пишет Евсеев.

По его убеждению, такая настойчивость Зеленского неслучайна, поскольку новый формат разрешения ситуации мог бы позволить США объединить две совершенно разные проблемы — Донбасс и Крым.

«Во-вторых, он ослабит переговорные позиции РФ за счет включения в новый механизм недружественных ей государств (в первую очередь Великобритании, чей эсминец с управляемым ракетным оружием HMS Defender 23 июня грубо нарушил российскую государственную границу у полуострова Крым в районе мыса Фиолент). В-третьих, такой формат переговоров может служить прикрытием для развертывания на Украине инфраструктуры НАТО, то есть ее военного «освоения», – отмечает эксперт.



«Ожидаем был и ответ российской стороны на эти американские предложения, его можно найти в статье Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной 12 июля. В частности, там отмечено: «Россия сделала всё, чтобы остановить братоубийство. Были заключены Минские соглашения, которые нацелены на мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Убежден, что они по-прежнему не имеют альтернативы… И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России», – резюмирует Евсеев.

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