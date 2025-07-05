«Свои бывают тоже разными»: МИД РФ намерен помогать даже бежавшим из России после начала СВО

Максим Столяров.  
05.07.2025 21:54
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Либералы, Политика, Россия


МИД РФ будет оказывать помощь подвергнутым репрессиям в Азербайджане российским гражданам, несмотря на то, что среди них есть релоканты, бежавшие от мобилизации. Об этом в интервью «Первому Севастопольскому» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Захарову спросили о коммуникации с «выехавшими гражданами по политическим мотивам», на что она сразу же уточнила:

МИД РФ будет оказывать помощь подвергнутым репрессиям в Азербайджане российским гражданам, несмотря на то,...

«Нет-нет. По политическим мотивам – это когда человеку не дают реализовывать свои политические взгляды. Гонения, репрессии. Какие там были политические мотивы? Люди как сыр в масле катались, что хотели говорили, что хотели писали, как хотели себя реализовывали. И работа, не было материального угнетения, люди писали в СМИ, издавали свои СМИ. Это другого рода мотивы.

Либо они поняли, что пришли другие времена, в рамках которых они не будут делать то непотребное, что они делали. Кто-то из них был иноагентом, которым, видимо, их хозяева сказали сматывать удочки, кто-то не был иноагентом, но понимал, что вот-вот.

Вторая категория людей – которые поддались панике, потому что ориентировались на первую категорию. Были те, кто с калькулятором посчитали, сделали ставку, а она не сыграла. Это никакие не политические мотивы», – возразила спикер МИДа.

Ведущий упомянул задержанных Азербайджаном релокантов, уточнив, много ли людей просят помощи.

«Эти люди, задержанные, которые считали, что Родина их не любит, и им не обязательно любить Родину. И вот сейчас Родина в лице российских дипломатов за них встала по-настоящему. И, как вы знаете, был осуществлён допуск наших дипломатов, и их права как права российских граждан мы отстаиваем. Вот тот самый ответ на вопрос, почему Россия своих не бросает.

Свои бывают тоже разными, но это граждане нашей страны. Возможно, что-то они поймут, а, возможно, не поймут. Их родственники точно поняли, потому что звонят, просят, находят поддержку в МИД,», – ответила Захарова.

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