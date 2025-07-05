«Свои бывают тоже разными»: МИД РФ намерен помогать даже бежавшим из России после начала СВО

МИД РФ будет оказывать помощь подвергнутым репрессиям в Азербайджане российским гражданам, несмотря на то, что среди них есть релоканты, бежавшие от мобилизации. Об этом в интервью «Первому Севастопольскому» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Захарову спросили о коммуникации с «выехавшими гражданами по политическим мотивам», на что она сразу же уточнила:

«Нет-нет. По политическим мотивам – это когда человеку не дают реализовывать свои политические взгляды. Гонения, репрессии. Какие там были политические мотивы? Люди как сыр в масле катались, что хотели говорили, что хотели писали, как хотели себя реализовывали. И работа, не было материального угнетения, люди писали в СМИ, издавали свои СМИ. Это другого рода мотивы. Либо они поняли, что пришли другие времена, в рамках которых они не будут делать то непотребное, что они делали. Кто-то из них был иноагентом, которым, видимо, их хозяева сказали сматывать удочки, кто-то не был иноагентом, но понимал, что вот-вот. Вторая категория людей – которые поддались панике, потому что ориентировались на первую категорию. Были те, кто с калькулятором посчитали, сделали ставку, а она не сыграла. Это никакие не политические мотивы», – возразила спикер МИДа.

Ведущий упомянул задержанных Азербайджаном релокантов, уточнив, много ли людей просят помощи.