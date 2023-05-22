«Свои дураки хуже врагов»: что не так с освещением атаки на Белгород

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ряд российских патриотов пытается забалтывать реальные проблемы на фронте, что показала сегодняшняя атака с Украины на территорию Белгородской области.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит бывший ополченец ДНР и военкор Геннадий Дубовой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Читаю комментарии сетевых патриотов по поводу сегодняшних событий в Белгородской области – и в очередной раз убеждаюсь, что свои дураки много хуже умных врагов. Большая часть админов и комментаторов патриотических (без кавычек) ТГ-каналов, получив темник, вещает о том, что НИКАКОЙ ДРГ противника на нашей территории не было – всё это укрофейк, постановка, информационная месть за сдачу Бахмута. Меньшая часть админов и комментаторов нудит мантру «ничего страшного не случилось, подумаешь, всего-то один танк заехал на наш КПП…», – пишет Дубовой.

По его мнению, с боязни признать и самоуспокоения «начинается развал страны».

«Всего-то один танк вломился на наш КПП… Всего-то парочка БПЛА залетела в наш Кремль… Всего-то трижды мы оставили залитые нашей (не админов и недалёких комментаторов) кровью позиции… Всего-то ДЕСЯТЫЙ год война идёт не по плану… Есть вещи, которые в принципе нельзя оправдывать и забалтывать. Иначе оставшиеся в живых админы и комментаторы будут и дальше лепетать в Сети: ничего страшного – всего-то ОДНА атомная бомбочка залетела на нашу территорию. Ой, уже ДВЕ? ТРИ? Ничего страшного, Россия большая, отступим за Урал, пересидим в Якутии, наберемся сил и – с помощью китайских братьев «через неделю» (как вещал великий Жириновский) – будем во Львове!», – предупреждает Дубовой.

Военкор Роман Сапоньков удивляется, почему подобные вылазки не проводит российская сторона.

«По атаке на КПП в Белгородской области. Медийно эффектно, конечно. Почему мы не делаем ничего подобного, вопрос хороший», – пишет Сапоньков.

Эффективность украинской вылазки признает и экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

«В Белгородской области каратели из батальона «Кракен» и предатели-нацисты из «РДК» («русского добровольческого корпуса», силой в неполный взвод) совершили налёт на погранпереход при поддержке танков и артиллерии ВСУ. В результате им удалось продвинуться на несколько сот метров в глубь территории «старой» Российской Федерации. Пограничники и части усиления приняли бой, на помощь пришла штурмовая авиация (вертолеты) и артиллерия. У нашей стороны – несколько раненых, у той – тоже есть потери», – описывает происходящее Стрелков.

С военной точки зрения он характеризует случившееся как «незначительную стычку».

«Однако такие налёты ПРЕДСКАЗЫВАЛИСЬ МНОЙ ранее, как вероятные признаки скорого наступления противника на других фронтах – с целью отвлечь силы и средства ВС РФ на более надежное обезпечение «старой госграницы». Насколько этот выпад связан с предстоящим наступлением врага – покажется время. Но что совершенно точно можно утверждать – налёт имеет выраженный «пропагандистский эффект» – противник стремится понять боевой дух своих войск и населения после отхода из Бахмута. «Дёшево и сердито», как говорят в таких случаях. В целом получилось. Затраты ресурсов – «копеечные», медийный эффект – громкий», – считает экс-глава МО ДНР.

Последняя информации из зоны прорыва пока не слишком оптимистичная. Так, телеканала RT сообщил:

«Украинские диверсанты захватили Дом культуры в селе Гора-Подол Белгородской области».

Об этом рассказал источник RT, близкий к администрации населённого пункта.

«Их окружили, работаем», – утверждает он.

Впрочем, военный паблик «Рыбарь» дает несколько иную информацию.

«Всего на территорию Российской Федерации со стороны погранперехода «Грайворон» вошло два танка, один БТР и девять бронированных машин. Противник сумел продвинуться до перекрёстка Козинка — Глотово, а оттуда пешая ДРГ дошла до Глотовского дома культуры (в н.п. Гора-Подол дома культуры нет)», – указывает «Рыбарь».