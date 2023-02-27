«Свои истребители порезали – теперь заглядываем в рот Байдену» – Фарион полюбила советские Су-шки

Тарас Стрельцов .  
27.02.2023 22:50
  (Мск) , Львов
Просмотров: 321
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Все 30 лет существования Украины – это сплошная «зрада», начиная от Будапештского меморандума и заканчивая микроскопическими дозами военной помощи ВСУ со стороны Запада.

Об этом в эфире телеканала NTA заявила бывшая депутат Верховной рады, националистка и оголтелая русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все 30 лет существования Украины – это сплошная «зрада», начиная от Будапештского меморандума и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы неправильно это называли от января 2014 года («АТО», «ООС» – ред.) до 24 февраля 2022 («война» – ред.). Теперь неправильно это называет Китай («конфликт» – ред.), Индия, главный дипломат Боррель призывает осознать, что московиты – это великий народ, внутри европейской унии у нас есть ещё один Путин по фамилии Орбан, оружие нам дают чайными ложечками. Хотя, чрезвычайно быстро нас разоружали, когда подписывали Будапештский меморандум», – негодовала нацистка.

«Нас более 30 лет разоружали, и мы прекрасно знаем, что эти ракеты Х-22 мы отдали Московии – более 1000 единиц. Истребители мы свои порезали, а теперь ходим с протянутой рукой по миру и заглядываем в уста Байдену, дадут ли нам F-15. Я понимаю, что технологически это намного меньше, чем у нас было, но просто сам факт», – возмущалась Фарион.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть