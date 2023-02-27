«Свои истребители порезали – теперь заглядываем в рот Байдену» – Фарион полюбила советские Су-шки

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Все 30 лет существования Украины – это сплошная «зрада», начиная от Будапештского меморандума и заканчивая микроскопическими дозами военной помощи ВСУ со стороны Запада.

Об этом в эфире телеканала NTA заявила бывшая депутат Верховной рады, националистка и оголтелая русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы неправильно это называли от января 2014 года («АТО», «ООС» – ред.) до 24 февраля 2022 («война» – ред.). Теперь неправильно это называет Китай («конфликт» – ред.), Индия, главный дипломат Боррель призывает осознать, что московиты – это великий народ, внутри европейской унии у нас есть ещё один Путин по фамилии Орбан, оружие нам дают чайными ложечками. Хотя, чрезвычайно быстро нас разоружали, когда подписывали Будапештский меморандум», – негодовала нацистка.

«Нас более 30 лет разоружали, и мы прекрасно знаем, что эти ракеты Х-22 мы отдали Московии – более 1000 единиц. Истребители мы свои порезали, а теперь ходим с протянутой рукой по миру и заглядываем в уста Байдену, дадут ли нам F-15. Я понимаю, что технологически это намного меньше, чем у нас было, но просто сам факт», – возмущалась Фарион.