Своих не бросаем: Чему России нужно поучиться у Израиля

10.04.2020, Москва, Олег Бондаренко

Анонсированные властями РФ меры по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса зачастую недостаточны, не выполняются или выглядят отнюдь не впечатляюще по сравнению с другими государствами.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет российский политолог Олег Бондаренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

…Знаете, чем отличается Родина от государства?

Родину любят беззаветно, как родителей, чувствуют её как кровь в собственных жилах, не требуют от неё ничегошеньки, а только дают.

Вот государство – совсем другой разговор – никто любить не обязан. Это машина, чиновно-бюрократический аппарат. Вы же не любите свой «Форд Фокус» как маму родную? Даже можете его поменять по «трейд-ину» с доплатой на новую модель. Зато требуете от него – что резонно – определенного набора качеств, Вас устраивающих.

С государством у гражданина – договорные отношения, в то время как с Родиной, конечно, полюбовные. Государство за многие годы нас приучило быть с ним настороже, даже я бы сказал, на стрёме – непонятно, когда и какую подлянку может выкинуть. А так, чтобы вместо подлянок какие-то «няшки» раздавать – так это просто неслыханная редкость. Для этого надо быть госслужащим с тремя детьми и ипотекой. И то не факт, что дадут.

Вот сейчас, в период пандемии коронавируса по всему миру страны возвращают из-за рубежа своих граждан. Германия шлёт самолёты на Канары, США – в Москву и все европейские столицы, даже бедная Сербия возвращает из Западной Европы своих соотечественников. Бесплатно. Всех, кто подал заявку на возвращение, обладая паспортом своей страны (вне зависимости от наличия других гражданств), цивилизованные – социальные (хотя США явно не социальное) – государства возвращают домой. И только Россия и её национальный авиаперевозчик проявляют невиданный дикокапиталистический оскал по мотивам Дарвина. У кого есть 400 евро, тот вернётся домой (если его фамилия окажется в консульском списке), у кого нет – тусите как хотите. И кукуют по заграницам оказавшиеся там российские сограждане в ожидании спасительного самолёта.

В то время, как в большинстве европейских стран маски бесплатно раздают на входе в магазины, у нас в Москве их нельзя купить ни за какие деньги даже в аптеках (а те, что можно, продают по 600 рублей!), зато полиция уже спрашивает сограждан на предмет наличия «средств защиты».

Пока власти Берлина раздают каждому пострадавшему бизнесмену или частно-наёмному служащему от 5000 до 15000 евро по заявке, поданной за день до того, московский мэр Собянин говорит, что «бюджет треснет» помогать всем. А сам в это время закупает очередную порцию бордюров за 16 миллиардов (!) рублей и тратит 3,2 миллиарда на благоустройство города. Только кому нужно его благоустройство? Разорившимся предпринимателям или обанкротившимся рестораторам и отельерам? Нравственно ли это?

Социальное государство, прописанное в 7-ой статье ещё не правленой Конституции, в России существует только на бумаге. В действительности каждый гражданин Российской Федерации знает – он сам за себя, и никто ему не поможет в случае чего. Объявленные государством меры поддержки затрагивают минимальный процент населения и большинства не коснутся в принципе. Но даже в той части, которая касается (например, кредитные и ипотечные каникулы на полгода) зачастую не выполняются финансовыми учреждениями.

Я знаю пенсионеров, всю жизнь проживших в СССР/России советскими людьми и только на старости лет случайно вспомнивших о своей одной седьмой – совершенно неожиданно для себя ставших репатриантами-гражданами Израиля. Не будь смертельных недугов, требовавших дорогостоящего лечения и диагностики в России, ни за что не репатриировавшихся на Землю Обетованную. И вот когда это случилось – вдруг получивших от государства Израиль (до того ни разу там не бывавших!) социальную поддержку, на порядки – в десятки раз – превосходящую ту, которую им выплачивает РФ. Бесплатно проводят дорогостоящие операции новоприбывшим соотечественникам. И ничего не требуют взамен. У кого после этого может подняться язык сказать что-то дурное в адрес этих бедных людей, впервые в своей жизни почувствовавших, что они нужны кому-то, помимо их семьи?

Когда премьер-министр Израиля меняет на одну задержанную гражданку своей страны целое монастырское подворье на Святой земле и лично прилетает забрать узницу, ты понимаешь – это государство работает.

Когда в родном отечестве на высших государственных постах во всех, без исключения, структурах сидят до гробовой доски старички-начальнички, пока ногами вперёд их не вынесут из кабинета, это означает лишь одно – они боятся покинуть свой пост и в одночасье лишиться всех прилагаемых к посту «няшек», а быть «почётными пенсионерами» в России пока что стыдно.

Именно потому и стыдно, что государство – в смысле поддержки рядовых граждан – у нас зачастую отсутствует.

Где оно потерялось, ау?

Раньше, работая в Киеве, я тоже думал, что российское государство, случись с тобой что, тебя вытащит, если не своим «6-м флотом» и командой спецназа, то уж, по крайней мере, не даст пропасть. Но в 2015-м понял, что это не так. Когда один мой знакомый вначале на год угодил в тюрьму в Одессе, а выбравшись оттуда, узнал, что по желанию одного мелкого и мстительного чиновника стал невъездным на территорию РФ. Когда другого моего приятеля поймали наши же «погранцы» за нелегальный переход границы и сразу передали его украинским коллегам – проблема только в том, что он ходил нелегально проведать больную мать на Украину и возвращался дальше воевать в Донбасс за Россию. Когда работавший в интересах России мой третий друг, будучи гражданином другого государства, отсидел три года в польской тюрьме без предъявления обвинений как «агент Москвы, Пекина и Тегерана». Или когда регулярно отечественные ФМС задерживают формально иноподанных добровольцев с Донбасса для передачи их третьим странам. Сидящие по сей день в украинских тюрьмах или прошедшие все круги ада «сепаратисты» – тому ярчайшее подтверждение. Государству ты нужен тогда, когда ему что-то нужно. А вот когда тебе – это уже твои проблемы, прости.

Но Родину мы любим всё равно.

Олег Бондаренко, гражданин и политолог.