«Своих не бросаем». Российский МИД уделал украинского Кулебу

20.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

В Москве удивились заявлению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, возмутившегося организацией спецрейса «Аэрофлота» из Непала, вывезшего свыше 250 граждан ряда стран, включая украинцев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в официальном заявлении МИД РФ.

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В заявлении отмечается, что Кулеба привык все мерить категориями «политической целесообразности», видимо, «совсем забыв сверяться с совестью».

«Хотели бы напомнить, что в 2020 г. в условиях пандемии и тотального локдауна по всеми миру Россия помогла сотням граждан Украины безопасно вернуться домой, сохранить здоровье, а иногда и жизнь. Всё это делалось не «вопреки» чему-то, не «напоказ» – как привыкли воспринимать мир отдельные персонажи – а исходя из простого человеческого чувства сопереживания в беде. Наверное, Д.И.Кулеба забыл, но украинская сторона неоднократно обращалась к нам, причем официально, направляя ноты, с просьбами помочь украинским гражданам, и мы всегда шли навстречу. Были и особо чувствительные случаи, хорошо известные украинским дипломатам, когда на кону стояли человеческие жизни, речь шла о здоровье совсем маленьких детей», – напоминает МИД РФ.

Также указывается, что ни одно обращение граждан Украины в дипломатические представительства РФ по всему миру не осталось без внимания, а российские дипломаты всегда искали возможность оказать всю необходимую помощь, особенно по острым гуманитарным случаям.

«Слова Д.И.Кулебы вызывают недоумение. И всё же не теряем надежды… Направили ему почтой издание «Своих не бросаем», посвященное спасению людей и оказанию им помощи в эпоху пандемии коронавируса. В нем собраны воспоминания организаторов и участников вывозной кампании, в том числе, кстати, и граждан Украины. На тот случай если у Дмитрия Ивановича возникнут трудности с пониманием, высылаем также и англоязычную версию. Ознакомиться с книгой и содержащимися в ней свидетельствами очевидцев можно в электронном виде», – резюмирует российское министерство.

18 мая в связи с жесткими противоэпидемическими мерами, введенными властями Непала, российское посольство совместно с Русским домом в Катманду организовали спецрейс , которым дали возможность воспользоваться и украинцам.

Это решение вызвало негодование украиснкого министра иностранных дел.

«Россия от имени «Аэрофлота» начала предлагать покупать билеты в Москву, хотя разрешения на рейс еще не было. Россия начала позиционировать себя как спаситель всех граждан», – заявил Кулеба.