28.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Газ, Колониальная демократия, Россия, США, Украина, Энергетика
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«Своих не бросаем»: США вцепились как клещ в «Нафтогаз Украины»


Глава правления НАК «Нефтегаз Украины» Андрей Коболев так долго занимает свой пост, несмотря на все скандалы вокруг гигантской зарплаты, потому что он нужен Джо Байдену, о чем тот упоминал в разговоре с Петром Порошенко, запись которого опубликовал в мае Андрей Деркач.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня все понимают, что Украиной управляют не из Украины. Что есть люди, которые конкретно отвечают за разные направления деятельности украинской власти. Кто-то  отвечает за службу безопасности, кто-то отвечает за Минобороны. Я имею в виду американские кадры. Кто-то отвечает за энергетическую политику и так далее. Это более или менее все понимают. Но не каждый понимает, что это означает конкретно для каждого человека –  это платежки, которые мы получаем за газ.

Известно, что мы сейчас платим за газ больше, чем платят в Германии, которая в 10 раз богаче. Почему? Потому что у нас работает Коболев главой «Нефтегаза Украины», зарабатывает сотни миллионов гривен, выплачивает себе премии, 8 миллионов долларов, и отсылает своей маме в Америку.

Кто-то из кураторов этого гражданина Соединенных Штатов подсказывает вице-президенту Байдену, что там премьер-министр что-то не поделил с Коболевым, хочет его уволить, и тогда вице-президент Соединенных Штатах звонит Порошенко и говорит: «я тут беспокоюсь что вы можете уволить Коболева, это же из наших, так что вы там постарайтесь», на что президент говорит: «конечно, я постараюсь, не волнуйтесь!».


Итогом этого является, то, что Коболев до сих пор руководит «Нефтегазом Украины», он до сих пор руководит так, что мы платим вот такие дикие платежки», – сказал политолог.

Ранее российский политолог Сергей Марков объяснял, что марионетки США, поставленные во главе «Нафтогаза», выполняют нужные американцам задачи – например, в определенный момент ставят под угрозу транзит российского газа в Европу, выдвигая неприемлемые условия Москве.

США заинтересованы в вытеснении «Газпрома» с европейского рынка, рассчитывая увеличить свою долю поставок сжиженного газа.

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