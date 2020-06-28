«Своих не бросаем»: США вцепились как клещ в «Нафтогаз Украины»

28.06.2020, Киев, Игорь Петров

Глава правления НАК «Нефтегаз Украины» Андрей Коболев так долго занимает свой пост, несмотря на все скандалы вокруг гигантской зарплаты, потому что он нужен Джо Байдену, о чем тот упоминал в разговоре с Петром Порошенко, запись которого опубликовал в мае Андрей Деркач.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня все понимают, что Украиной управляют не из Украины. Что есть люди, которые конкретно отвечают за разные направления деятельности украинской власти. Кто-то отвечает за службу безопасности, кто-то отвечает за Минобороны. Я имею в виду американские кадры. Кто-то отвечает за энергетическую политику и так далее. Это более или менее все понимают. Но не каждый понимает, что это означает конкретно для каждого человека – это платежки, которые мы получаем за газ.

Известно, что мы сейчас платим за газ больше, чем платят в Германии, которая в 10 раз богаче. Почему? Потому что у нас работает Коболев главой «Нефтегаза Украины», зарабатывает сотни миллионов гривен, выплачивает себе премии, 8 миллионов долларов, и отсылает своей маме в Америку.

Кто-то из кураторов этого гражданина Соединенных Штатов подсказывает вице-президенту Байдену, что там премьер-министр что-то не поделил с Коболевым, хочет его уволить, и тогда вице-президент Соединенных Штатах звонит Порошенко и говорит: «я тут беспокоюсь что вы можете уволить Коболева, это же из наших, так что вы там постарайтесь», на что президент говорит: «конечно, я постараюсь, не волнуйтесь!».

Итогом этого является, то, что Коболев до сих пор руководит «Нефтегазом Украины», он до сих пор руководит так, что мы платим вот такие дикие платежки», – сказал политолог.

Ранее российский политолог Сергей Марков объяснял, что марионетки США, поставленные во главе «Нафтогаза», выполняют нужные американцам задачи – например, в определенный момент ставят под угрозу транзит российского газа в Европу, выдвигая неприемлемые условия Москве.

США заинтересованы в вытеснении «Газпрома» с европейского рынка, рассчитывая увеличить свою долю поставок сжиженного газа.