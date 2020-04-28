«Своих отморозков нет?» – в Израиле недоумевают, зачем Зеленский тащит Саакашвили

28.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Возвращение в украинскую власть беглого грузинского экс-президента Михаила Саакашвили – яркое свидетельство полного провала Владимира Зеленского, который даже за год не смог сформировать вокруг себя самостоятельной команды профессионалов, а вместо этого привлекает авантюристов, опекаемых США.

Об этом в эфире канала Iton-TV заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кедми, Украина собирает все отбросы, имеющие надпись «сделано в США».

«То, что он говорит, на Украине нет кадров – результат того, что на Украине не осталось ничего мало-мальски приличного – это нынешний украинский президент, пан Зеленский. Это самое лучшее доказательство, что на Украине кадров нет!

Если надо было привозить этого несчастного, убогого Саакашвили – так это действительно страна находится в катастрофическом положении! И если страна это позволяет и дает посадить себе на шею этого преступника, авантюриста и бандита, так я не знаю, что с этой страной будет. Был бы свой, но надо импортировать, своих нет! Своих отморозков нет? Нет, надо экспорт, чтобы было написано «сделано в США», – заявил Кедми.