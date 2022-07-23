«Своих уже обобрали – будем клянчить на дроны у европейцев» – Карась

23.07.2022  23:47 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Нацизм, Украина
Новости Украины

Пора уже закупать на Западе экипировку и вооружение к осенне-зимнему периоду, поскольку скоро европейцы разметут весь товар, чтобы тоже успеть повоевать, и «горящая Москва не досталась одной Украине».

Об этом в эфире своего видеоблога на YouTube-канале заявил главарь подшефной СБУ и запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Коптеры падают, машины разбиваются. Сегодня был обстрел, и у нас пострадала машина, наша выстояла, но рядом у руководителя пехотной роты повредило автомобиль.

Дроны падают, дроны перехватывают. Падают дроны спецназа. Спецназ пытался кое-что утянуть у свинособачьих, но потеряли из-за этого два дрона. Один дорогущий, один дешевле. Они выполняли боевую задачу. Они замутили очень серьёзную тему, просто там продолжается определённый процесс.

Но дронов нет, нужны новые, а вы (подписчики, украинцы в целом – ред.) обеднели. Это нормально. Тяжело уже скидываться», – констатировал Карась.

По его словам, теперь пришло время европейцев скидываться на помощь укронацистам.

«Поэтому мы будем сейчас стараться больше работать заграницей. С крупными структурами, больше делать отчётность», – сообщил неонацист.

Он призывает, несмотря на то, что население обеднело, продолжать собирать с украинцев деньги на обеспечение ВФУ в осенне-зимний период и делать это именно сейчас, потому что европейцы начнут собираться на зимнюю войну, чтобы не дать Украине единолично победить РФ.

«Обеспечение ВСУ на зиму – актуальный вопрос. Уже сейчас надо готовиться на осень, на зиму. Это дешевле будет значительно, если заказывать что-то заграницей – Турция, Польша, Америка, Европа. Сейчас это будет значительно дешевле и сейчас это будет в наличии. Потому что потом сами европейские армии начнут выкупать.

Чем ближе мы будем к победе, чем больше будет вклад украинской армии, тем больше европейцы будут воодушевляться, начнут готовиться к зимней войне. Потому что они скажут – «блин, а что же мы, как это Москва будет гореть, и это всё Украине достанется? Только Джонсонюк был один умный, а мы все провтыкали такой момент». Они сейчас сами начнут опустошать собственные рынки», – прогнозировал Карась.

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